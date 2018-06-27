政治素人選議員 政壇添活水

竹北選區議員參選人張珈源擁有清華大學碩士，並接棒父親經營的耶誕燈飾事業。（邱立雅攝）

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中國時報
、邱立雅／竹縣報導

年底五合一選舉，新竹縣出現不少新面孔，更有政治素人跳脫常見的法律、政治相關科系背景，像是投入新埔鎮縣議員選舉的羅聰賢，家族經營以復古車行銷全球的合擎公司、竹北市議員參選人張珈源家族事業為耶誕裝飾製造、竹東鎮議員參選人余筱菁則是音樂碩士，這些新面孔也讓選戰多了不同的氣息。

羅聰賢 爭取建設資源

羅聰賢現為民進黨新竹縣新埔鎮黨部主任，他加入民進黨約20年，今年首度參與選舉。羅聰賢在年少時代，發現機車數量超越腳踏車，汽車逐漸興起，毅然放棄紡織投入汽車領域，家族經營以復古車、零件行銷全球的合擎公司，造型古典的復古車，也成為新竹縣的著名景點之一。今年首度參選縣議員，期望未來若當選能爭取更多資源，建設他熱愛的家鄉。

張珈源 塑好爸爸形象

近日在自家工廠成立競選總部的張珈源，家族從事耶誕裝飾產業，行銷世界各地。「有過耶誕節的國家，就有我們的產品。」張珈源表示，生產線擴展至對岸外，產品還登上世界舞台，美國白宮、梅西百貨、迪士尼樂園、維多利亞的祕密都可以看得到，每年出口的貨櫃量，就高達350個貨櫃，銷往世界各個角落。

民進黨籍的張珈源因自己有孩子，對於學童入學、校園安全等議題相當關注，連粉絲頁都取名「用心竹北‧守護家園」，近日還在競選總部舉辦打造運動家園活動，邀請在地親子一起來體驗益智桌遊、直排輪、蛇板、滑步車課程與電動平衡車體驗，呈現出優質好爸爸的形象。

余筱菁 鬆動政黨版圖

氣質出眾的竹東鎮縣議員參選人余筱菁同樣也擁有高學歷，東海大學音樂研究所畢業的她，在2014年曾代表樹黨在台北市參選過南港內湖地區議員，這次回鄉以無黨籍身分參選，希望能鬆動新竹地區議員版圖。

(中國時報)

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