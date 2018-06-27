自備盥洗用具 花博住房優惠

2018年06月27日 04:12 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

2018台中花博盛會將於11月3日登場，預估吸引800萬人次旅客，帶來龐大觀光人潮！台中市政府環保局26日表示，只要有10％遊客響應自備盥洗用具、續住不更換床單「綠色旅遊」，即可減少80萬支牙刷、梳子等廢棄物與8萬公噸的廢水產生，還可獲餐旅業者住房等折扣優惠，享受花博的低碳旅行，環保又省荷包。

19家餐旅業者響應

喜迎花博、綠色旅行！台中市大力推廣綠色消費，號召包括長榮桂冠酒店、福容大飯店，及獲環保署評定為金級環保旅館的星漾商旅等19家知名餐旅業者，攜手推廣低碳旅行。

台中市政府副市長林依瑩26日在環保局舉辦的「綠色消費表揚暨綠色旅遊推廣大會」，表揚推廣綠色消費的優良企業與商店；其中福爾摩莎紙業年度綠色採購金額高達9億3000萬元奪冠，各旅店也將在花博展期間推出「環保方案」，民眾響應搭乘大眾交通工具、自行攜帶盥洗用具、續住不更換床單等環保作為，即可享用住房優惠。中區再生後，重振高機，很多創意旅店興起住房率高，但旅館住宿產生的一次性盥洗用具廢棄物量相當驚人。

中市表揚環保企業

林依瑩強調，每名旅客平均每天在飯店製造垃圾量，大約是平常在家的2到3倍，每清洗一套床單毛巾就需用到100公升的水源，花博預估將有800萬人次的參觀遊客，帶來的巨大環境汙染不能輕忽。

獲表揚的長榮桂冠酒店與菇神複合式餐廳等業者指出，環保意識抬頭，愈來愈多民眾自備盥洗用具、餐具，為五星級的服務品質加分。

(中國時報)