阿里山鄉長杜力泉 中間路線拚連任

2018年06月27日 04:12 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

國民黨嘉義縣黨部預計下周公布第2波鄉鎮長參選人提名名單，如無意外，將有泛藍現任議員接受徵召，代表國民黨出戰，至於本屆以國民黨籍參選，將尋求連任的阿里山鄉長杜力泉這回並未參與黨內登記，已成藍綠都想爭取的合作對象，不過杜力泉26日已表態要走中間路線，不甩藍綠政黨。

特定鄉鎮 藍採柯P模式

民進黨嘉義縣黨部接連完成幾波鄉鎮市長、議員提名，加上花文之戰持續延燒，網內互打吵得火熱，對比之下國民黨選戰布局顯得冷清、牛步，縣黨部3組總幹事李俊昌說，黨部仍在尋覓最佳人選，除徵召的合作對象外，不排除在特定鄉鎮採柯P模式作戰，重申國民黨並非西線無戰事，在8月底正式登記前，人選會持續底定。

國民黨已提名縣議員參選人包括第1選區王啟澧、第3選區吳思蓉、陳信文、第4選區李國勝、第5選區蔡信典、第6選區詹黃素蓮、邱銀海，另鄉鎮市長部分僅竹崎鄉吳金輝1人，據縣黨部說法，之前另案處理議員第2選區，下周將有協調結果，甚至可能有新的鄉鎮長徵召人選產生。

不甩藍綠 走自己的路

縣黨部目標是希望各議員選區都有自己的參選人，組成競選隊伍，搭配黨提名的縣長參選人吳育仁一起打選戰，另黨部也想比照4年前模式，和具象徵意義的杜力泉尋求合作機會，不過國民黨的如意算盤恐怕要落空，昨杜力泉已表態要以無黨籍爭取連任。

杜力泉說，考量鄉親立場不同，多數人都勸他不要有黨派色彩，雖然藍綠陣營都曾對他釋出善意，「我還是想走自己的路」，認為與其被歸類，倒不如走不偏左右的中間路線，爭取選民認同比較實在。

(中國時報)