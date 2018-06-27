氣爆賠償 市府肯定代位求償

搜救人員在高雄氣爆的斷垣殘壁中，搜尋生還者。（本報資料照）

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中國時報
／高雄報導

高雄氣爆案一審判決，高雄市政府有4成責任。藍綠為此再度交鋒，國民黨高雄市長參選人韓國瑜提出5問題，質疑市府並籲放棄上訴，代理市長許立明則以2點說明回應；雙方各有立論基礎，沒有交集，是非曲直只能留待災民裁判。

韓籲市府放棄上訴

高雄地方法院判決市府、榮化及華運責任比例是40％、30％、30％，判決結果成為藍綠交鋒攻防。

韓國瑜26日發出5點聲明質問，一是高雄市政府應該立即放棄上訴，上訴是對傷亡者的不尊重，應負起40％的賠償責任。二是市府應該追究相關人員的政治責任，以慰死者的在天之靈。

三是新北市八仙園氣爆沒有律師費用問題，市府為何使用1.3億元捐款做為律師費用？四是要求市府公布捐款。五是作為借鏡，不容許類似事件再發生。

許立明則是透過臉書做出2點回應，他說，如果沒有所謂的代位求償（債權讓與），3000多件損害賠償案件，快4年了，訴訟程序才走到一審，什麼時候才會三審定讞，讓災民獲得賠償？

許諷為吳市府負責

對用國賠來處理比較快的外界言論，他反駁說，3000多件一下子湧入國賠，進度也是跟現在民事訴訟一樣慢；並反問，如果用國家賠償，等於用納稅人的錢，為必須負6成責任的肇事公司脫責，公平嗎？

許並強調，努力解決問題，而不是把政黨利益放在前面。市府立場是用最快速度讓災民獲得最好的賠償，對災民來說，才是最重要的，也是最實質的幫助，「這也是我們的最高原則」。

他再次重申，如果訴訟結果仍然市府有責，高雄市政府一定會負起責任，並譏諷「為26年前吳敦義市長時代的責任而賠，我們不會逃避！」

(中國時報)

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