侯諷綠執政嘸半步 選舉全奧步

友善列印
中國時報
／綜合報導

民進黨追打文大宿舍案，國民黨新北市長參選人侯友宜26日重申，他的財產申報一切按照規定合法申報，妻子成立的公司也都合法繳稅、依法信託、申報，民進黨舉全國之力打負面選舉，只會讓人覺得「執政嘸半步，選舉全奧步」，他選擇正面迎戰。

王威中26日舉行記者會指出，大群館建物屬於又昱公司，公司代表人是侯友宜女兒，土地持分則有5分之4屬於任美鈴，既然建物與土地屬不同人持有，即使同是一家人，左手繳給右手，仍需繳納租金。

先不論土地市價多少，以較低的公告現值計算，任美鈴持有土地的公告現值1.79億元，再用5％計算合理租金，任美鈴每年應向又昱公司收取896萬元土地租金。

不過，任美鈴信託土地的台銀帳戶餘額歷年來都不到1萬元，再看公職人員財產申報表，侯友宜家庭存款一直維持在500萬左右，根本找不到這筆每年800多萬的租金收入，質疑逃漏所得稅款，國稅局可向侯家追繳7年超過2000萬欠稅。

侯友宜表示，21年來整個租賃案，包括與文化大學簽約、台北市政府都發局現場會勘、公安消防安檢等全都合法；選舉到了，台北市政府或其他人有不同聲音，又要重新來檢視，難免讓人聯想選舉的操作，所以他都用平常心看待。

侯友宜強調，民進黨不需要舉全國力量以負面選舉的方式來操作，會讓大家感覺「執政嘸半步，選舉全奧步」，正面選舉才是對的，所以他會用正面來迎戰。

侯友宜選舉辦公室也回應王威中的指控，難道王威中以為台灣的國稅局這麼無能？若真有他說的事，國稅局多年來會不聞不問？民進黨的選舉抹黑沒有下限。

(中國時報)

氣爆賠償 市府肯定代位求償 守護孩子視力 連江納北北基醫療…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。