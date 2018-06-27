守護孩子視力 連江納北北基醫療網

2018年06月27日 04:12 中國時報 吳岳修／新北報導

連江縣醫療資源缺乏，全縣沒有專任眼科醫師，只能靠台灣派醫輪診，但醫師還得分出時間替縣民看診，對學童視力檢查分身乏術，新北市長朱立倫26日宣布將連江縣納入北北基桃視力醫療網，國小學童可利用暑假來台旅遊或探親時，順便到北北基桃163家合約眼科院所免費視力檢查，初估至少382名學童受惠。

朱立倫26日宣布，連江縣位處偏鄉，雖然設籍人口只有1萬3千多人，卻有10多萬人跨海在新北及桃園工作、定居，把新北市當第二故鄉，兼顧連江縣孩童眼睛健康，從7月1日起到8月31日，只要連江縣國小學童持「家長同意書」、「個案紀錄表」，即可到北北基桃163家合約診所檢查視力，掛號及門診費用410元由連江縣府全額補助。

連江縣長劉增應26日上午搭機來台參加合作記者會，感謝新北市政府對連江縣學童的照顧‧

劉增應表示，馬祖過去是戰地，現在是很夯的旅遊勝地，但離島偏鄉醫療資源比起都市確實不足，全縣連1位專任眼科醫師都沒有，只能依賴台北市立聯合醫院每2星期輪派醫療團隊駐診，只是醫師還得替所有縣民的眼睛看診，對學童視力檢查實在分身乏術。

劉增應也說，連江縣很多家長會利用暑假期間帶孩子到台灣訪友、旅遊及探親，可以利用這兩月時間順便來台替孩子檢查視力，若跨區醫療試辦成功，未來還將考量推廣到國高中生。

(中國時報)