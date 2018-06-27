六小福向前衝 老將憂邊緣化

新竹市長林智堅（中）帶領形象清新又年輕的「六小福」6位新人向前衝，不過，近來也有老將開始憂心被邊緣甚至被棄保。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

民進黨新竹市黨部破天荒提名6位新人參選議員選舉，6人形象清新又年輕，並打破過往單打獨鬥方式而採聯合競選模式，成功打出「六小福」名號，不過六小福出擊也讓「老將」倍感壓力，接班、派系、邊緣、棄保流言，未戰先起，平靜水面下是暗潮洶湧。

民進黨新竹市黨部此次為年輕世代接班傳承，一口氣推出6位政壇新人，形象、年輕取向讓人耳目一新，雖然黨部另也提名尋求連任的6位「老將」，讓新舊相連、聯手出征，但老將的基層支持者近來已陸續傳出怨言。

由於6位新人除了東區的鄭美娟為柯建銘助理，是老柯親點進軍議會之外，其餘東區的曾文濤、西區陳建名、北區賴稟豐、劉康彥、香山區陳雪慧5人都出自市府與市長室，是市長林智堅力挺的各區接班人。

6人平日大打團體戰，「六小福」知名度大開，加上親和力十足大受年輕群眾支持，近來就有「老將」陣營倍感壓力的說，「有選民問到底有沒有要連任啊？」因為外頭都是六小福的影子，老將根本被隱形、被邊緣。

此外，老柯位子已確定由鄭宏輝接班，「東區吸票機」的鄭宏輝票源遺缺到底由誰接收？各路樁腳已在鴨子划水，西區的「唯一」提名陳建名雖已成立競選總部，但前黨部主委、已6連霸的大老鄭正宗傳出深覺提名過程不受尊重，似乎並不接受這種「安排」，近來仍勤跑基層，頗有來一決高下味道。另，東區3人連任、2新人，北區1人連任、2新人，香山區1人連任、1新人，都面臨同室操戈的疑慮。

(中國時報)

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