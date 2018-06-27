用電腦5小時 他肺動脈栓塞

2018年06月27日 04:12 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

久坐不動要注意！台中50歲張姓工程師因工作繁忙，常在電腦前一坐就是4、5個小時，2周前他發現只要稍微動一動就會感覺呼吸喘，情況越來越嚴重；就醫檢查發現肺動脈竟有血栓塞住，經接受抗凝血藥物治療，終於不再喘吁吁。

亞洲大學附屬醫院心臟內科主治醫師許楹奇說，患有慢性腎功能不全的張姓患者平時定期追蹤治療；他近2周來不論跑步或走路都特別容易喘，問診得知張男經常在電腦前久坐達數小時，透過心電圖與胸部電腦斷層檢查，發現張男肺動脈有個大血栓。

許楹奇說，肺動脈栓塞是肺動脈血管被來自下肢深部靜脈的栓子塞住，可能會引發活動性呼吸急促、呼吸困難或胸痛、水腫，乘坐長程飛機、火車或臥床病患、長期操作電腦者因下肢血液循環不良；易引發肺動脈栓塞，若沒及時處理將有猝死危險。

張男經接受抗凝血藥物溶解血栓治療一周，症狀明顯改善。許楹奇表示，肺動脈栓塞症狀與多種疾病類似導致漏診比例高，通常需進行多項檢查應證才能找出元凶，治療上則可選擇新一代抗凝血藥物；若情況危急時建議使用血栓溶血劑或導管抽吸清除血栓。

醫生建議，民眾若有呼吸喘等症狀時應儘速就醫，且肺栓塞患者因須長期接受抗凝血藥物治療，平時應避免跌倒、拔牙等出血情況。

(中國時報)