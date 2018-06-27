冷鏈物流炸彈引爆 李進勇要中央給交代

2018年06月27日 04:12 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

農委會規畫在4縣市設置冷鏈物流中心，全台農業產值最高的雲林縣被跳過，雲林縣長李進勇表示，中央近日丟下的這個「炸彈」，縣府已多管齊下再爭取，27日也會找農委會主委林聰賢當面問清楚，縣議員陳瑞雄呼籲李進勇應告訴中央「這樣叫我怎麼選？」

縣議員李明哲26日質詢，未入選的嘉義縣府上月也針對冷鏈物流中心再向農委會提案，台東縣政府更租賃土地給民間物流業者，協助台東農漁畜產品冷藏物流運送銷售，雲林縣落後太多。

李明哲質疑，雲林縣府被屏除在外，是否因縣府屢對中央農業政策抱持異議，雲林縣和李進勇被邊緣化？縣議員陳瑞雄也表示，農委會副主委陳吉仲根本不傾聽民意，李進勇應該要坦白跟中央講「這樣要叫我怎麼選」。

李進勇答覆，冷鏈物流中心設置不應跳過雲林縣，副縣長本周五會再找陳吉仲，他27日北上參加國際食品展會議，也會當面找林聰賢問清楚。

李進勇說，中央也不會用「奇檬子」做決策，也不認為中央對雲林有偏見，他會打破砂鍋問到底決策怎麼做的、為何跳過雲林，總是要有個交代，中央對雲縣的農業仰賴度還是很高，相對的也須有善意公平的對待。

民進黨籍議員蕭澤梧、副議長蘇俊豪也要求李進勇此案要扳回一城，蘇俊豪表示，國土規畫把雲林縣3分之2列為一級農業用地，在在顯示雲林縣對台灣農業的重要程度絕對超越各縣市，雲林縣要的不只是冷鏈物流園區，更必須是北中南東冷鏈園區的龍頭。

(中國時報)