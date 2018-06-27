醫療院所 保護兒少第一線

2018年06月27日 04:12 中國時報 吳岳修／新北報導

小傳（化名）出生4個月，卻連遭燙傷、頭眼受創進出醫院，第3次更是嚴重到全身癱軟無意識，父母堅稱摔傷，但醫護檢視傷勢懷疑是外力造成，通報檢警偵辦，父母才坦承動手，社工緊急安置小傳，讓他脫離危險環境。

新北市府家庭暴力暨性侵害防治中心表示，「傷口會說話，要替沉默的孩子建立安全防護網」。

家防中心26日宣布與新北地檢署、新北市各大醫院及市府社會局、衛生局等單位合作，推動兒少司法早期鑑定及早期介入，希望透過兒少的醫療傷勢判定及身心鑑定專業評估，讓「傷口」替孩子說話，找出加害者施暴原因，再由司法介入制裁，避免孩子重複受虐，建立兒少保護的第一道防線。

家防中心主任許芝綺指出， 2017年新北市兒少保護通報案1萬467件，待保護兒少8398人，遭親人施虐者有3880人，比例高達46％，受害人因年幼弱勢，不知也不懂對外表達或求援，淪為最沉默的受害人，加害者也多會隱匿孩子受傷原因，導致兒少重複受虐，直到傷重送醫才可能被發現，但此時孩童常已遭遇重大身心傷害。

新北地檢署主任檢察官彭媛表示，被害人的指述在司法偵辦中很重要，但兒少案件卻常碰到困難，因此醫療機構對被害人傷勢形成的時間、方式、次數，做出專業評估與建議報告，檢察官就會依此去查扣或保全證據，建立一個以檢察機關為主的跨網路合作，才能提供兒少全方位的保護。

家防中心指出，未來將與馬偕、亞東、雙和等新北市內各大型醫療院所進行合作，當兒童受傷進入醫院時，先由醫師判定是否為受虐，蒐證後交由司法及社政介入，避免孩子再成為下一個受害者。

(中國時報)