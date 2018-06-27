花蓮議員 綠補提名張美慧

張美慧決定投入花蓮一選區議員選舉，盼延續田智宣深耕地方精神。（許家寧攝）

友善列印
中國時報
／花蓮報導

花蓮縣第一選區議員劉曉玫轉戰縣長選舉，綠營花蓮市陷入無女將一戰窘境，民進黨花蓮縣黨部召開臨時執行委員會，決定補提名「花蓮傳奇」前市長田智宣遺孀張美慧「再披戰袍」，張美慧證實接受徵召，將迎向下一個挑戰，讓花蓮更不一樣！

「微笑老田」田智宣前年因病猝逝，張美慧強忍悲痛，接受民進黨徵召參加市長補選，雖最後未能當選，不過得票率41.9％，比蔡英文總統在花蓮市的得票率還高，敗選後沉潛成立田智宣文藝基金會，兩次舉辦老田紀念健行活動，均超過千人參加緬懷，實力不可忽視。

第一選區參選爆炸，目前至少14人有意角逐9名議員名額，包括前市長蔡啟塔等強棒，選戰將更加激烈，綠營考量劉曉玫留下的一席婦女保障名額，25日舉行臨時執委會一致決議補提名張美慧，盼為年底選舉注入新能量，提振綠營低迷氣勢，爭取更多席次。

花蓮市兩席女性議員中，國民黨施慧萍宣布不再連任，劉曉玫也轉戰縣長選舉，不少女性紛紛表態參選，選區第一高票的前議長楊文值因健康因素確定由妻子徐子芳「代夫出征」，國興里長俞慧君將「跳級」參選，上次以百餘票之差惜敗施慧萍的「黑馬」楊華美也有望捲土重來。

面對艱困挑戰，張美慧證實決定投入年底選舉，她表示，勸進的朋友們很多，勸退的也不少，一但決定走上政治的道路，要和「老田」深耕地方精神一樣，服務不分黨派，用最真誠的心，面對每一位民眾，協助青年創業及地方創生，讓花蓮更有活力。

(中國時報)

疑涉環島公路弊案 蘭嶼鄉長遭約… 國家環境教育獎 新北3優等

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。