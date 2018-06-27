台西海口生活館 推膠筏1日遊

台西海口生活館推出「膠筏生態1日遊」，行銷海口文化與生態。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣台西鄉「海口生活館」以環境教育與漁人體驗為主題，連結台西「海園觀光園區」生態據點，打造台灣西海岸生態主題園區，今夏將結合划膠筏體驗，推出「划膠筏生態1日遊」，行銷海口文化與生態。

「海口生活館」位於台西鄉五港村海巡署安檢所後方，旁邊即是「海園觀光園區」與「五條港碼頭」，溼地生態與原始漁港風情極具特色，「海口生活館」4年前啟用，有效活絡荒廢20餘年的海園生態園區。

為了行銷台西地區文化與生態，「海口生活館」負責人戴進隆今夏主打「划膠筏生態1日遊」，遊客可在生活館周邊的生態池體驗划膠筏，再前往「海園觀光園區」探索溼地生態。

戴進隆表示，每星期三至星期日，生活館開放生態池划膠筏體驗，其水深僅100公分，遊客須依規定穿救生衣，且膠筏面積大不易翻船，安全上絕對沒問題。

生活館周邊生態豐富，海園除了各種野鳥，還有招潮蟹、彈塗魚、水筆仔，其中台灣特有種「台灣招潮蟹」，目前全台僅剩3、4處溼地有其蹤跡，經常有學者來此研究，也是學校最佳的戶外教學場域。

生活館說，「海園觀光園區」是1986年縣政府為發展雲林沿海觀光產業所開發，但由於政策無法延續，園區荒廢20餘年，2014年「海口生活館」啟用後重獲新生，今夏的「划膠筏生態1日遊」，將帶給遊客不一樣的體驗。

(中國時報)

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