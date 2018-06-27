關懷小戶長 幫他們平安長大

2018年06月27日 04:12 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

兒少保護除被動接受通報，新北市各戶所每月透過戶役政系統勾稽比對清查轄區，常發現不少「娃娃戶長」。9歲新住民之子小惠因父母離異，母親又尚未取得身分證，小小年紀就得擔負一家之主責任，戶所通報各單位，協助母親取得身分證，引進各界資源，終讓小惠生活回歸正軌。

民政局戶政科長顏耀明表示，戶長有各項重要戶籍申請人權利，也要負法律義務與責任，「小戶長」因年紀太小，沒能力履行責任義務，曝露出家庭高風險。

據悉，小惠母親遠從印尼嫁來台，原本婚姻幸福美滿，卻因先生疑似外遇，最後離婚收場，先生帶走現金和存款，並將戶籍遷走，留下小惠與母親相依為命，兩人經濟一度陷入困境。

顏耀明說，板橋戶所在例行清查時發現小惠個案，第一時間聯絡小惠母親了解狀況，立即通報市府高風險服務管理中心，連繫板橋區公所，由里幹事及社工到訪，協助申請中低收兒少補助，同時引介民間資源，穩定生活。

小惠母親為了女兒，決定留在台灣工作，在板橋戶所協助下，向移民署申請取得定居證，終於正式拿到身分證，歸化為國民，小惠也解除小戶長列管。

顏耀明說，新北市府重視兒少安全關懷，2014年起提出小戶長主動關懷方案，即時發現有需求的個案，截至目前為止，已通報區公所6271件小戶長案件，並由相關局處後續關懷訪視，建立綿密高風險家庭整合安全網，讓有風險的孩子得到協助，能夠一路平安長大。

(中國時報)