昇平國中會考作文 逾半5級分

昇平國中國文老師劉德權自編寫作教材《藝文總鋪師》，每年皆有不同版本。（張亦惠攝）

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中國時報
張亦惠／嘉縣報導

「一個人很會寫作不厲害，全校人人都很會寫作才厲害！」以自編教材、將寫作融入各科課程中的偏鄉小校嘉縣竹崎鄉昇平國中，107學年度國中會考作文項目全校53.6％（含特教生）達5級分以上，遠高於全國平均的18％，蟬聯嘉義縣、市第一，在全國亦名列前茅。

擔任昇平國中本屆國文教學的賴惠瑛老師，從學生國一開始便落實將閱讀融入教學，各科皆請同學找尋相關文章、剪報，做簡單的摘要及心得書寫，3年訓練下來，除了達到廣泛閱讀外也能增進統整、寫作能力。

昇平國中校長謝裕正表示，提升寫作能力也會需要其他詞彙、成語能力做為輔助，對此教務處會舉辦活動，以競賽的方式促進學生的相關能力，例如舉辦成語大王競賽，發給全校學生相同教材但出題會依年級有所不同，優勝者予以獎勵，學生間競爭相當激烈，也因此達到提升學生成語能力的目標。

該校教學組長、同樣也是國文科老師的鄭佳宜指出，今年特別安排1節彈性課程作為寫作課，原先1周5節國文課增加為6節，由專攻作文教學的劉德權老師到各班級授課，也因為有系統的作文教法，同學進步相當快速。劉德權認為今年成績如此亮眼，除了行政跟老師實際操作結合外，更重要的是老師沒有放棄程度約0到3級分的同學，在課堂肯定學生書寫的生命經驗，讓他們願意花時間在寫作上，使得今年昇平國中9成以上學生皆達4級分。

劉德權說，他會製作作文檢核表列出學生作文的優缺點，再透過一對一討論讓學生知道從何改進，也自製作文教材，收錄全國作文佳作、範本，讓學生有依循的方向，希望除成績外，也能讓學生有表達自己的想法的能力。

(中國時報)

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