北港鎮長選戰 蕭永義挑戰張勝智

2018年06月27日 04:12 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

3年多前尋求連任失利的雲林縣前北港鎮長蕭永義，宣布投入年底北港鎮長選戰，訴求打造北港鎮成為宗教觀光與農業升級城鎮。現任北港鎮長張勝智則是爭取經費高手，3年多來共爭取20餘億元地方建設經費，2人再度對壘，鹿死誰手猶未知。

民進黨籍現任北港鎮長張勝智2014年底上任後，與雲林縣政府、民進黨籍立委密切配合，爭取一連串的地方建設，包括北港滯洪池、北辰路拓寬、北港溪魅力河川、高灘地停車場、女兒橋、北港文化中心等，10餘項建設經費高達20餘億元，鎮民相當有感。

張勝智此次尋求連任，訴求再現北港榮景，他認為政策一定要延續，目前中央、雲林縣都是由民進黨執政，民進黨執政鄉鎮市提出建設計畫，可以透過1條龍服務快速完成，他任內能夠爭取這麼多地方建設，就是中央與地方共同努力的成果。

前北港鎮長蕭永義在今年初即傳出有意再戰鎮長，但一直沒有獲得本人證實，日前蕭永義正式宣布投入年底北港鎮長選戰。蕭永義為國民黨員，以往都以無黨籍參選，他表示要先傾聽選民心聲，再決定以無黨籍或國民黨籍參選。

蕭永義表示，北港鎮必須加強宗教觀光產業規畫以及農業升級發展，近年來北港雖有不少建設，但並沒有辦法構成朝天宮媽祖廟以外的第2景點，無法留住遊客住宿提升整體消費；農業發展也停滯不前未見升級，這些都是必需盡速解決的問題。

(中國時報)