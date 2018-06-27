小英把蔡習會愈推愈遠

2018年06月27日 04:11 中國時報 李正修

蔡英文總統日前接受法新社專訪時表示，儘管大陸持續在各面向施壓台灣，導致台海兩岸緊張情勢升高，她仍願意在不預設政治前提下與大陸國家主席習近平會面，希望對岸感受到民進黨政府「願意對話與溝通的誠意」。

此外，蔡總統認為台灣應強化自身實力，並形容其為「堅韌之島」，應爭取志同道合國家的支持，更呼籲國際社會應共同制約大陸日益擴張的對外影響力，以捍衛普世的民主自由價值。

蔡總統還自豪能抵住大陸的壓力，同時維護了國家主權與尊嚴。然而，對於當前兩岸現狀，大多數國人卻有與蔡政府完全不同的看法，否則不會對兩岸關係前景感到悲觀，這對在意民調結果的民進黨來說，不啻是諷刺。

現在的蔡總統既要與其他國家制衡大陸，又想與習近平會晤，如果不是欲打兩岸悲情牌來提振選情，不然就是不自量力。試想，台灣何德何能，可以號召全世界共同對抗大陸。姑且不論她是否公然向美國交心，這樣的言論難道不會引發新一波兩岸緊張嗎？無怪乎連台北市長柯文哲都說，跟人家大聲小聲，「只會被人家笑而已」。

國人固然希望台海兩岸領導人能以溝通取代對抗、合作代替競爭，但更期待蔡政府能延續馬英九主政8年的兩岸政治基礎，讓和平紅利外溢到我國的國際空間及經濟發展等，進而有餘力與自信回頭建構兩岸和平機制。馬政府當時的兩岸互動頻繁且穩定，我國的對外關係也處於民主化之後的最佳狀態，2015年在新加坡舉行的「馬習會」更被各國譽為化解兩岸歧見的畫時代創舉。更重要的是，這些成果並未以犧牲我國主權與尊嚴為代價。

相反地，蔡總統這兩年雖維持不挑釁的兩岸路線，不引起兩岸正面衝突，卻因不願接受「九二共識」而導致兩岸關係嚴重倒退，甚至無形中傷害了台灣的國際地位而不自知。蔡政府不僅接連丟失4個邦交國、無法參與WHA年會，還使得我國多個駐外辦事處被迫失去「中華民國」或「台灣」稱謂，難道這就是蔡政府所謂的捍衛主權及尊嚴嗎？

若以國內政治觀點來看此次法新社專訪，很明顯蔡總統是希望藉由「她被大陸打壓」的訴求來挽救低迷的民意支持度，尤其是凝聚分崩離析的綠營民心，以免自己的領導權威因年底選舉失利而遭挑戰。事實上蔡政府心知肚明，連姚人多出任海基會祕書長的任命案都已讀不回的大陸，現在怎可能認真看待蔡英文所釋出的訊息，更不用說這樣的口頭善意是建立在雙方毫無政治互信的基礎上。

蔡總統或許忘記了，當年她擔任陳水扁政府首位陸委會主委時，曾以「一個中國、各自表述」說明民進黨的兩岸政策，而今卻從捍衛中華民國的立場退縮，這才是自我矮化的做法。

如果蔡總統真心希望推動「蔡習會」以化解彼此敵意、促進台海和平，至少應先以她強調的《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》為法律基礎，清楚闡述「兩岸同屬一個中國」的定位，對等尊嚴的「蔡習會」才有可能成真。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)