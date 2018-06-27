2018年06月27日 04:11 中國時報 陳一新

蔡英文總統25日接受法新社專訪時表示，台灣遭受大陸巨大的壓力，雖然有時覺得挫折，但不能放棄，她呼籲國際社會挺身制約中國，但她仍表示，願意與大陸國家主席習近平會面。一方面要外國一起制約中國，一方面又要與習近平見面，這種矛盾的話居然也說得出口，蔡英文果然與眾不同。

在國際政治上，「制約」是一個政治意涵很重、也很負面的字眼，「呼籲國際社會挺身制約中國」意味著國際社會一起把大陸「框起來」。她呼籲「其他國家和台灣聯手防禦中國的擴張主義目標，保衛各國共有的自由價值」，不啻是對大陸赤裸裸地展現敵意。

但是，既想和習近平見面，就不應呼籲國際社會其他國家制約大陸，否則豈不自相矛盾？其他國家甚至可能會認為，她要外國一起制約大陸，自己又尋求與習近平見面，豈不是拿外國「制約」大陸的言行當她手中的籌碼？難道她還真以為自己是運籌帷幄的「棋手」？

何況，要外國一起制約大陸，蔡英文不能只出一張嘴，台灣究竟有什麼能耐與外國一起制約大陸，還是只會在美國與日本後面搖旗吶喊？難怪台北市長柯文哲意有所指地說，中美對抗是未來十幾年的國際局勢，「台灣應該要提升自己實力，否則力量不夠，跟人家大聲小聲，只是會被人家笑而已。」

其實，蔡英文這種忽硬忽軟的思維邏輯，在正常人聽起來好像很奇怪，但是對她來說卻一點也不奇怪。年金改革告一段落後，她不是向軍公教退休人員公開道歉嗎？在《勞基法》修法與推動一例一休前，她不是說「勞工是她心頭最軟的一塊肉」嗎？

她舉「川金會」為例，說美國總統川普與北韓領導人金正恩能在尊嚴、對等與沒有政治前提下在新加坡見面，對國際社會是正面的發展。其實，她是引喻失義，「川金會」的前提就是「去核」與「去彈」，只有沒有談判誠意的人，才會想要「在沒有政治前提下」，沒事亂聊一通。

對比先前「文金會」後，蔡英文接受專訪拋出「蔡習會」的呼籲，顯示她此次立場不變，仍是強調對等、尊嚴及沒有政治前提下與習近平會面，好像拋出「蔡習會」的議題是她對習近平的恩賜。最近是有一些大陸學術機構代表團來台訪問時與綠營智庫、學者，甚至民進黨政府官員會晤，但那只是通通氣的碰頭會而已。若說雙方見了幾次面就代表北京立場軟化或政策改變，那也未免太小看大陸的政治意志了。

最後，蔡英文早在2011年就曾說過，只要她勝選，美國與大陸就會靠過來。在她2016年勝選之後，美國果然對她一直禮遇有加，從未公開對她說過重話，即使任用將「台獨」經常掛在嘴上的行政院長賴清德，美國也未加以批評。如果北京在她並未接受「九二共識」的情況下，就同意「蔡習會」，那倒是被她說中了。（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)