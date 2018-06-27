把市長當總統選 柯P有心機

2018年06月27日 04:11 中國時報 鈕則勳

柯文哲與綠營合作破局，日前傳出柯P指小英被「太后、太子」掌控，而「陳菊是太后、新潮流是太子」。針對媒體不斷詢問，柯並未否認說過此語，只顧左右而言他。此論一出，輿論譁然，丁守中、姚文智搶著回應，丁說「柯是鰲拜嗎？」姚批柯「比傳統政治人物還要政客幾倍。」坦白說，丁、姚對柯的批評並不高明，也沒創意，凸顯出兩人的回應及主導議題能力薄弱；反觀柯P，訊息釋出便拉高跳打小英及黨高層，引發熱議，其戰略輪廓也漸清晰。

就柯的戰略來看，跳高打小英應該是其主要軸線。以柯現任台北市長的高度及潛在政治能量來看，和丁或姚捉對廝殺或是對其攻擊都沒有意義，一方面會將對手拉高，另方面有損現任者格局，而在其政績不明顯的當下，將小英及高層設定為主要對手，便成其戰略建構的自然選項。

畢竟如此作為，自有其利多。第一，將自己的態勢拉高，凸顯柯與小英是同級的政治人物。第二，當民進黨高層回擊，便能進一步鎖定議題，產生媒體及社群討論的效果，而這更有助於活絡柯粉、號召勤王。第三，建構北市選戰「一大兩小」的格局，特別是當柯P和民進黨A咖對決時，姚就會被邊緣化得更徹底，而形塑一種「棄保」的氛圍，有利柯選情。第四，面對柯P的戰略操作，丁、姚更會陷入「英雄無用武之地」之境。

為何如此？先從丁守中來說，他理想的戰略應是「三分天下」，亦即只要姚不被邊緣化，柯、姚共分綠色選票時，他的勝率就高，所以「打姚」應是丁的理性戰略，將姚打起來讓他不被邊緣化，「三分天下」才可能。但問題是，丁當然想打柯，因為打柯才有新聞，打姚根本不具話題性，但丁打柯，除了柯不太回應外，丁的創意性也不夠，更沒打到柯的痛處，當然不具主導版面的能量。丁缺乏政治魅力的罩門，也沒有重新激活的機會，無法攻取中間及年輕選民，就算柯、綠分手，丁要獲漁利，仍有懸念。

至於姚文智，當柯P和小英等A咖過招時，姚要插手確實困難，畢竟能量差太大，姚對柯的批評頂多1日新聞就算過場，媒體仍聚焦高層對柯P的態度，久而久之便形塑了姚被邊緣化的困境。然以姚的最佳戰略來說，當然是打柯，唯有打柯才能將自己的聲勢拉抬，避免因邊緣化而被棄保，問題是柯P又怎會回擊姚？回擊姚拉抬了他的聲勢，反而對丁有利。

基於此，柯P「跳打」戰略定調後，民進黨不易回應。因為回擊，可能遂了柯的戰略，姚被邊緣化，坊間還會認為綠、柯唱雙簧，仍寄望後年合作；但若不回應，柯可能食髓知味更軟土深掘，爆更多的料，消費民進黨。只能說柯、綠分手的問題，現在才開始。

（作者為中國文化大學廣告學系教授兼系主任）

(中國時報)