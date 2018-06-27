2018年06月27日 04:11 中國時報 楊楚光

涉及分屍命案的華山大草原小木屋，終於在有關單位的快速拆除下，日前已全部清理乾淨，恢復原有草地的自然狀態。由這次台北市政府租借給少數社團，作目的並不明確的活動使用，可以看出管理單位對這塊都市鬧區的一片寶貴地並沒有長期的規畫。筆者以為在此世界盃足球賽風靡全球時，何不將此草地暫時規畫為一座或多座足球練習場，供熱愛足球人士作練球或比賽之用。

在這次俄羅斯世界盃舉行期間，我們看到10個以上城市的10多個球場，都有維護極好而且綠草如茵的足球專用賽場，讓人覺得慚愧，因我國連一座像樣的足球專用場地都沒有。以我國國民平均所得將邁向3萬美元的國家，竟然沒有一座專用的足球賽場，這是同等國家所無法想像的。

經濟發展比我們次一級的新興國家中，絕大多數都擁有很好的足球賽場，而且他們的足球實力都比我們強一級，原因是他們都喜愛平民化的足球運動，因為足球是一般人都玩得起的運動，只要一個足球及一塊草地或空地，大家就玩得樂趣盎然。所以說，足球場和高爾夫球場一樣普及的國家，是屬體育均衡發展的國家，而高爾夫球場很多卻沒有足球場的國家，即是體育發展有偏差的國家。

筆者在1982年春天因工作關係，不僅首次為台灣引進世界盃足賽的衛星轉播，並兼任中華足協理事長吳寶華的特別助理，當初鼓勵華視接下足協的前任理事長蔣緯國將軍曾打包票，為了推展足運，他將竭盡所能爭取在台北市興建一座足球專用賽地，後來在他的奔走協助下，爭取了最早美軍顧問團的用地，並籌措經費，才興建了全國第1個足球專用場。但這座專用足球場是由市政府管理，後來被用作歌星演唱的時間最多。郝龍斌任台北市長時將其改為花博展覽場地，從此全國又變成沒有足球專用場地的慘狀。

很多人說足球比賽可借用北市或各縣市的田徑場，這是外行話，田徑場為維護他們的草皮，要主辦比賽單位不能傷害場中草皮，否則要賠償或禁用。所以，除了國際比賽外，一般都不易借到場地，寧可保護草皮也不肯輕易借用。

去過舊金山市的朋友，一定對其都市中綠地之多之美，留下了深刻印象，早年我國三級棒球隊都選舊金山市作為調整時差的異地訓練城，金門公園裡的多處綠地及城中的多個草皮公園，讓人看了心曠神怡之外，也激起了運動的興趣。

台北市已是一座水泥都市，期盼華山草原能保有珍貴的綠地，目前華山大草原尚未決定使用方向之前，我們希望台北市政府將其規畫為足球場，供各界練習及比賽之用，以振興我國足運。（作者為資深媒體人）

(中國時報)