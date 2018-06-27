任性解讀美國親台無濟於事

2018年06月27日 04:11 中國時報 主筆室

台灣正處在一個非明顯急迫，卻空前巨大的危機中。一方面，民眾看見AIT新館高調落成、美國智庫對台言論親切，國會頻頻通過友台法案，忽焉要求美國軍艦停泊台灣港口，忽焉建議美軍參加漢光演習，雙邊實質關係似乎益趨緊密，甚至有國會議員提案，要求美台恢復邦交。另一方面，兩岸關係敵意螺旋升高，5月分連失兩個邦交國、解放軍在西太平洋及台海周邊頻繁活動、大陸強推國際航空公司更改台灣位階與名稱、大陸媒體頻頻出現武統言論、國台辦與大陸外交部發言高調冷峻，殺氣騰騰，美台關係與兩岸關係形成強烈的對照。

另一方面，美中貿易大戰箭已上弦，美國準備對中國商品徵收額外關稅，也計畫限制中國投資美國科技產業，防範「中國製造2025」超越美國科技優勢。在朝核危機及南海衝突中，美中兩強頻頻高調過招，印太戰略對峙一帶一路，美國國防部面對解放軍強勢競爭，今年取消邀請大陸參加環太平洋軍演，宣示美軍戰略針鋒相對的立場，雙方似乎落入「修昔底德陷阱」。

美中衝突升高，雙方都鎖定台灣進行大國較量，台灣在中美兩強交互翻攪中，顯得危機四伏。馬政府時代，兩岸尚能自行管控雙邊關係；蔡政府時代，兩岸官方溝通管道幾近完封後，無論是故意或是不得已，兩岸關係在美中緊張關係牽引下，漸漸產生「對抗有理」心理。這種「對抗有理」的心理，在蔡總統接受法新社專訪時，一方面用高強度對抗用詞，呼籲國際社會挺身「制約」中國，一方面又表示，願意和習近平在沒有政治前提的情況下會談，已表露無遺。

大陸整體國力已達到幾個世紀所未有之高峰，中國共產黨領導定於一尊，施政展現的超高效能，讓中國人產生前所未有的民族驕傲與自信。在主題電影「厲害了，我的國」所描述的總體成就社會心理下，大陸對台灣採取的戰略壓抑高調姿態，應可以理解。但中國崛起不能缺少台灣的參與，從這個角度而言，過度高調就讓人感覺少了心平氣和。

目前還算暢通的民間交流，是兩岸僵局中難得的血脈聯繫，然而陸方寧左勿右、頤指氣使，甚至恫嚇凌人的態度，使得兩岸官方斷流時的民間溝通，成為反覆氣餒的經驗總結，使台灣開始擔心「心靈融合」及「兩岸一家親」可靠與否。

民進黨政府在施政滿意度漸次下滑、內部改革頻遭挫折、國際處境愈益艱困、安全態勢已顯吃緊之時，對大陸強力放送的惠台措施，採取負面詮釋高於正面看待，抗衡措施凌駕巧妙應對，有其自然，也有其必然。

但對抗帶來更多對抗，也引發內部更尖銳的分裂，又反過來深化執政團隊的領導困境。近來國安高層對於國際強權對局的分析、區域安全議題的認知研判、應處涉外危機的思考角度，常遭致議論。面對嚴峻挑戰，決策當下剎那的情緒壓力在所難免，但在情勢判斷與發言時，卻不宜因慍怒而失方寸，見短效而乏定力，牽連出更紛擾混亂的決策環境。

1年半以來，川普領導下的美國政局，府會之間充滿權力縱橫捭闔，對於全球治理以及區域安全議題，與傳統盟邦多有衝撞，再加上屢見不鮮卻難以捉摸的決策風格，以及偏好操作極限壓力手段的慣性，已成為無論敵友各國政府之空前挑戰。美國在與中國大陸全面戰略較量時，兩岸當前的僵局，遂成為華府政客心中便利並及時見效的順手槓桿。

其實，美國白宮與國會對中國大陸之視角並非一致，龐大行政部門內戰略派與建制派的對華觀點多有差異，面對今年秋天期中選舉的兩黨對壘，在在都不能將國會單一會期中的友台提案，或個別智庫學者對於特定議題的態度，過度簡單化為美國打台灣牌，或改變對華政策。大陸若因而採取行動懲罰台灣，甚至趁勢製造不可逆的現狀改變，不但是對情勢的誤判，更對兩岸「心靈契合」沒有幫助。

儘管同樣面對「國家尚未統一」的現實，兩岸當局與同胞眼見今年朝鮮半島局勢之快速演變，兩韓領導人在諸多強權之間的智慧操作，以及順勢及時緊抓和平與民族統一主動權的奮力作為，應當都有相當的感觸。在一連串各國領袖交叉峰會之餘，朝鮮半島徹底無核化、南北韓邁向民族統一、美韓同盟與美軍駐韓等問題，皆為極有可能跨越政權交替，漫長艱辛且高風險的難題；然而兩韓著手商議結束敵對狀態，由停戰協定轉換成為南北和平協議，並非絕無可能。

期待習近平真心對待台灣，也希望蔡英文誠意為「蔡習會」布局。

(中國時報)