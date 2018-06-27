2018年06月27日 04:11 中國時報 主筆室

由於牽扯到國民黨新北市市長參選人侯友宜，而鬧得沸沸揚揚的文化大學學生宿舍大群館事件，日前因三立新聞政論節目邀請的文大學生，在節目上的回應不符製作單位所設定的批判方向，不僅節目下標題質疑女學生，隔天又進一步找來名嘴姚立明，與主持人在節目上一搭一唱、批評女學生公然說謊。此事立即引發各界的譁然與公憤。

民進黨鎖定文大學生宿舍事件猛打侯友宜，結果侯友宜的民調聲勢照樣大幅領先蘇貞昌；更絕的是，配合演出批學生說謊、卻又拿不出證據的姚立明，竟意外從配角變成人人喊打的反派男主角。網路上罵聲連連，一面倒地痛批姚立明曾為文大老師，「為選舉連學生也不放過，還配為人師表？」

早已改行作名嘴，號稱「選舉估票與策略大師」的姚立明，大概怎麼也估算不到，自己一向好為人師、信口開河慣了，怎麼會突然變成比事件本身更受注意的「負面示範」！也因為這個爭議，讓外界又數落起姚立明遊走各政黨、穿梭各種顏色，宛如政治變色龍般的政治奇幻人生。

他原本是國民黨，後來跳到新黨，再跳到紅衫軍緊跟在施明德後面倒扁、又創了個紅黨，自封為紅黨主席。2012年大選支持蔡英文，出任「小英教育基金會」董事；幾年前加入柯文哲競選團隊任總幹事，現在已跟柯P翻臉，最近則又幫姚文智競選，擔任策略長。

從藍到黃到紅，再到白又到綠，這種政治七彩調色盤，眼睛都看花了，而姚立明的好辯、善變與風評，社會也早有公論。在台灣這個多元的民主社會裡，本來在政黨間互換也不算稀奇，但要像姚立明換得這樣多、變得這麼快，絕對是誰也趕不上的跳黨冠軍王！

(中國時報)