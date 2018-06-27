跳黨冠軍王

友善列印
中國時報
主筆室

由於牽扯到國民黨新北市市長參選人侯友宜，而鬧得沸沸揚揚的文化大學學生宿舍大群館事件，日前因三立新聞政論節目邀請的文大學生，在節目上的回應不符製作單位所設定的批判方向，不僅節目下標題質疑女學生，隔天又進一步找來名嘴姚立明，與主持人在節目上一搭一唱、批評女學生公然說謊。此事立即引發各界的譁然與公憤。

民進黨鎖定文大學生宿舍事件猛打侯友宜，結果侯友宜的民調聲勢照樣大幅領先蘇貞昌；更絕的是，配合演出批學生說謊、卻又拿不出證據的姚立明，竟意外從配角變成人人喊打的反派男主角。網路上罵聲連連，一面倒地痛批姚立明曾為文大老師，「為選舉連學生也不放過，還配為人師表？」

早已改行作名嘴，號稱「選舉估票與策略大師」的姚立明，大概怎麼也估算不到，自己一向好為人師、信口開河慣了，怎麼會突然變成比事件本身更受注意的「負面示範」！也因為這個爭議，讓外界又數落起姚立明遊走各政黨、穿梭各種顏色，宛如政治變色龍般的政治奇幻人生。

他原本是國民黨，後來跳到新黨，再跳到紅衫軍緊跟在施明德後面倒扁、又創了個紅黨，自封為紅黨主席。2012年大選支持蔡英文，出任「小英教育基金會」董事；幾年前加入柯文哲競選團隊任總幹事，現在已跟柯P翻臉，最近則又幫姚文智競選，擔任策略長。

從藍到黃到紅，再到白又到綠，這種政治七彩調色盤，眼睛都看花了，而姚立明的好辯、善變與風評，社會也早有公論。在台灣這個多元的民主社會裡，本來在政黨間互換也不算稀奇，但要像姚立明換得這樣多、變得這麼快，絕對是誰也趕不上的跳黨冠軍王！

(中國時報)

任性解讀美國親台無濟於事 統一是手段 和平為目標

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。