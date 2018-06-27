統一是手段 和平為目標

2018年06月27日 04:11 中國時報 黃清龍

近幾個月來台北突然湧現大批國際學者，有從美國、歐洲、澳洲、日本、南韓來的，還有人來自印度和東南亞國家。他們除了出席幾個公開大型論壇，許多人私下頻繁與我方國安單位、智庫接觸，是過去幾年少見的現象。

國際學者群集台北，顯然和「川金會」後東亞情勢的變化有關。特別是兩岸關係惡化，大陸頻頻對台武嚇，美國也密集打出台灣牌，讓周邊國家擔心台海可能發生衝突。據了解，來台的國際人士不乏具有官方背景，以學術交流為名進行情報蒐集，目的就是為了精準掌握台海動態。

「台海會不會出事？」這本來是台灣人最該關心的問題，眼前卻是別人比我們還憂心，不能不說是一大諷刺！然而如果看到「川金會」剛結束，就傳出我方「國安高層」對結果表達欣喜，還說是台灣「大勝」；那麼一般人對此無知無覺，也就沒什麼好責怪的了。

當局如今似乎把籌碼都押在美國身上，以為有了美國當靠山，就可以無視大陸的壓力。這其實是一場豪賭。因為川普是出了名的善變之人，上任1年多美國已經先後退出TPP、《巴黎協定》、聯合國教科文組織和《伊朗核協定》，最近則退出聯合國人權理事會。川普施政特色之一就是「退群」，哪怕違背合約精神甚至得罪傳統盟友，也在所不惜。這樣的美國領導人，台灣真的能信賴嗎？沒錯，台灣對美國的全球戰略極為重要，理論上美國難以放棄，但這是以美國還願意維持全球霸權為前提，萬一美國目標變了，川普會不會就把台灣給退群了呢？

川普還有一特點，他是美國歷史上少見喜歡和獨裁國家領導人「套近乎」的總統，某種程度上這也是他商人性格的投射──私交重於一切。而川普這種現實的商人性格正逐漸在他的對台政策上顯現出來。隨著中美貿易談判戰線的拉長，北京刻意塑造「蔡英文是麻煩製造者」的印象，已越來越影響川普及其身邊官員。例如《台旅法》通過後，國務院亞太副助卿黃之瀚來台，就被北京告了一狀，川普因此怒責國務院為何未經他同意就讓黃之瀚去台灣，惹得他的好朋友不高興。

川、習互認好友看來不假，日前美國務卿蓬佩奧到北京，習近平見了他就說：「我和你們總統是好朋友！」習登上大位之前，曾長期在福建、浙江等工作，土地財政是地方政府主要財源，因此他和形形色色的地產商人打過交道，完全了解他們唯利是圖、沒有誠信而又喜歡套近乎的一面。這些經驗現在正好拿來對付川普，因為川普就是靠著房地產起家，是個不折不扣的地產總統。

所以重點還是要回到兩岸政策來。兩岸和與戰的關鍵，在於台灣能否維持未來一中的選項。政黨輪替後，台灣政治人物聞統一而色變，且不說統一乃現行憲法所明定，國家領導人有遵行憲法之義務；即使就護台保台的策略而言，統一也是一張不可輕棄的王牌。

直白地說，統一可以當成手段，和平與民主則是目標。如果因為統一的「口惠」而創造了和平的「實至」，進而讓台灣的民主體制影響大陸，相較於獨立必然招致的風險，讓幾十年辛苦締造的台灣經驗淪為廢墟，孰優孰劣，豈不甚明。

(中國時報)