頒獎反毒 對反毒有何意義

2018年06月27日 04:11 中國時報 彭懷真

癮是由疒、隱所組成的字，因此癮是一種病，而且是隱藏在內心的病。如果政府把吸毒的人當成犯人，絕對無法對症下藥。

蔡英文26日出席反毒有功人士的頒獎典禮，強調反毒是政府的第一要務，並將在4年之內加倍投入100億元預算。這是標準以花錢的手段來處理的做法，完全無視於無數孩子內在空虛、無助、無奈、無望，因而被毒品短暫滿足所吸引的事實。

政府經常做表面功夫，尤其在毒品防治上。偏偏吸毒是內心深處的癮，幾乎無視於外在的制裁。渴望毒品者，生活只有一個重心，生存只有一個主題，生命只有一個目的，就是那令他著迷之物。除非找到另一個比毒品更迷人的目標，除非發現另一個該為之奮鬥的重心，否則難以脫身。所以毒品犯再犯率極高，因為太痛苦了。假如心理健康，痛苦不深，何必靠毒品？

為何青少年容易上癮？因這個人生風暴期有太多痛苦：功課的、感情的、人際關係的、家庭的，前途茫茫慌亂無助，遇到考驗欲振乏力。此時常如溺水之人，毒品有如浮木，愈抓就愈下沉。

當今毒品氾濫，動搖國本，遠比10年前、30年前更嚴重。試問今日的年輕人是否比上一代有更多的痛苦？他們面對的父母與家庭，是給自己信心還是無奈？面對的老師，給了自己鼓舞還是指責？面對的社會環境，是希望還是絕望？面對政府與政治人物，是引以為傲還是唾棄厭惡？2012年紐約出了探究青年的書《在荒謬中成長》，足以解釋愈來愈多人在人生階段內心的苦。作者古德曼提醒：成人世界愈組織化，青年的痛苦愈深。

偏偏蔡政府採取的反毒策略是更加組織化，檢、警、調、軍方要員一字排開，他們眼中看到毒品，但有看到吸毒者的眼神嗎？他們破獲毒品買賣運送固然有功，但對年輕人的心靈欠缺感覺。

毒品是欠缺權力者逃避現實的工具，社會邊緣人比起有權有勢者容易上癮因而陷入深淵。從年齡來看，青年正是邊緣人，既沒有兒童被普遍疼愛的權利，又欠缺成年的財富資源。從經濟地位來看，以犯罪、色情等為業者吸毒比例高，年輕的身體逞兇鬥狠、出賣交易，往往與欠缺發展機會密切相關。

政府為青年創造更多的發展機會嗎？沒有！只創造了更多的頒獎典禮。反毒頒獎典禮有位缺席的領獎者：林書豪。這又是政府歌功頌德、吹捧贏家的老套。蔡英文頒給林書豪，兩位人生勝利組，對反毒有任何意義嗎？如果總統真的把反毒當成政府第一要務，請先想想正在荒謬環境中成長的十幾歲孩子，請多看看背著書包卻對教育體系厭惡的學生，請多體會找不到生命目標者的心中多麼空虛。（作者為衛福部心理健康諮議委員）

(中國時報)