2018年06月27日 04:11 中國時報 彭蕙仙

民進黨台北市長參選人姚文智日前舉辦一場造勢晚會，因為參加人數的多寡，引發網友質疑。其實，就算當天參加活動的人如姚陣營所說的有1萬5千人，那又怎麼樣？這跟過去民進黨的場子，已經相差的太多了。姚文智與其爭辯到底有多少人參加活動，不如問自己在台北市到底走過多少地方？

在投票日前，包括姚文智在內的台北市長參選人，要把台北走透透，根本不是問題，實際走完選區的每一寸土地之後，還有足夠的時間可以整理所看到的問題，並納為政見。

不只是姚文智，所有有意參選地方首長的人，都該用雙腳踏過選區，真正實踐所謂的走透透，如此才能看清選區的實況。

如果做不到這一點，至少可以採取第二個辦法，就是徹底了解選區內社會福利機構所服務的對象、所服務的內容。從這些第一線人員的回饋中，去了解選區內最需要幫助的人是誰、他們需要投入什麼樣的資源？

例如，要選台中市長的人，是否知道台中大甲有很多人住的地方是google map查不到的？這樣的地方，不用自己的雙腳走去，根本找不到；而這裡有多少孩子是隔代教養、學習成就低落，極需要有人拉他們一把？不知道的話，可以問問「甲美地社區關懷中心」，他們或許還會非常興奮地與你分享，最近才募得了一台歐兜邁，方便志工們可以到公車稀少的大安區和外埔區進行弱勢家庭的探訪。

當台中市長林佳龍欣喜宣布，已爭取到前瞻基礎建設計畫1900億經費，再加上地方配合款1200億元，興建大台中山手線的同時，他可能難以想像，一台輕便的歐兜邁，可以為貧弱的邊緣孩童捎來多少溫暖的關懷和幫助。

有意參選彰化縣長的人，或許可以聽聽「愛網全人關懷基金會」告訴你，透過企業資源志工所捐贈的一組淨水設備，鹿港頂番婆社區的民眾，終於在今年3月生平第一次喝到不是被工廠汙染的水。一口乾淨的水，就是當地居民的願望。

高高在上的掌權者可能並不知道，台灣還有多少孩子每天生活在飢餓邊緣？「安得烈慈善協會」可以告訴你，從2011年到現在，透過「食物銀行計畫」已經援助了超過20多萬人次的弱勢學童，而目前每個月受到安得烈食物幫助的學童大約有5000多人。 在為年底的選舉火力全開的同時，候選人想要做到如韋伯所說的「不負權力以及這權力帶給他的責任」，就請放下對造勢的迷信，努力為人民造福。因為，這才是一個人從政的價值。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)