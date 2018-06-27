果暉法師接任法鼓山方丈

2018年06月27日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

法鼓山僧團26日在新北市金山法鼓山世界佛教教育園區召開第8屆全球僧團大會，通過由現任法鼓山副住持果暉法師擔任第6任方丈，並將於9月2日上午與屆滿任期的現任方丈果東法師進行交接，續傳法鼓山創辦人聖嚴法師衣缽。

續傳聖嚴法師衣缽

法鼓山世界佛教教育園區是聖嚴法師於1989年籌建，推崇大學院、大普化、大關懷三大教育，將園區作為實現「提昇人的品質，建設人間淨土」理念的基地，2005年園區第一期建設工程完工，並舉辦落成開山大典。

聖嚴法師尤其著重以現代人語言和觀點普傳佛法，陸續提出「心靈環保」、「四種環保」、「心五四運動」、「心六倫」等社會運動，提供現代人具體可行的人生觀與方法，讓法鼓山名揚國際。

法鼓山首位方丈聖嚴法師2006年9月2日退位後，由現任方丈果東法師接位，63歲的果東法師1993年於法鼓山創辦人聖嚴法師座下出家，曾任聖嚴法師侍者、助念團及護法總會輔導師、關懷院監院、僧團男眾副都監，是聖嚴法師於2005年傳法的法子之一，果東法師2007年擔任法鼓山僧伽大學院長，於2009、2012、2015年續任第3、4、5任方丈。

行大悲願依教奉行

下任方丈現年60歲的果暉法師，則於1985年於聖嚴法師座下出家，日本立正大學文學博士，現任法鼓山副住持暨法鼓文理學院佛教學系系主任，曾任法鼓山僧團都監、法鼓山僧伽大學院長，也是聖嚴法師2005年傳法的法子。

法鼓山表示，果暉法師出家30多年來，在教團中人格健全、戒行清淨、氣度恢弘、有大悲願，對於聖嚴法師的理念宗旨，依教奉行，備受僧團及信眾肯定。

即將屆滿任期的現任方丈果東法師則表示，出家人是終身為眾生服務的義工，退居之後，仍將秉承創辦人聖嚴師父當年遺範，在僧團中修學佛法、護持佛法、弘揚佛法。

(中國時報)