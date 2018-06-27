在台出生女性 張齡玲任加州參議員

加州第29選區共和黨籍的州參議員張齡玲（前右）宣誓就任，她是首位台灣出生的女性加州州參議員。（中央社／張齡玲提供）

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中國時報
／綜合報導

美國加州第29選區共和黨籍的州參議員張齡玲25日在沙加緬度市宣誓就任。她是加州史上首位台灣出生的女性州參議員。她表示會依選民的託付爭取低稅賦。

張齡玲（Ling Ling Chang）的宣誓就任儀式由加州首席大法官康迪爾-沙卡伊主持，締造加州歷史的新猷：她是首位台灣出生的女性加州州參議員。她今年41歲，3歲時隨家人移民美國。她在宣誓就任儀式表示，謙卑接受選民託付重任，並聲稱選民需要能保障納稅人權益的民代，她會力抗增稅。

2016年加州州參議員選舉，張齡玲當時曾獲得向來友台但已宣布退休的聯邦眾議院議員暨外交委員會主席羅伊斯力挺，可惜最後她以不到2500票、得票率0.8個百分點的些微差距，敗給民主黨籍的紐曼。

後因紐曼支持增收汽油稅，在6月5日期中選舉的初選被罷免，張齡玲捲土重來，雖然有6人角逐第29選區加州州參議員席次的補選，但張齡玲獲得多數選民青睞而高票當選。

張齡玲曾擔任加州第55選區的州眾議員，非常重視科學、科技、工程及數學教育，並主導及通過有利於Uber、Lyft與AirBnb等共享經濟服務的法規。

張齡玲所代表的加州第29選區由部分洛杉磯郡、橘郡與聖伯南帝諾郡的城鎮組成，這個選區的華裔人口占有相當的比例。已婚的張齡玲與家人住在洛杉磯郡的鑽石吧（Diamond Bar）市。

(中國時報)

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