台帛同郵 鯊魚、綠蠵龜上岸

為推廣海洋保育，中華郵政與帛琉郵政合作，以汙翅真鯊及綠蠵龜為題材，各自發行郵票。（中央社）

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中國時報
／台北報導

中華郵政公司為推廣海洋生物保育，與帛琉共和國郵政合作，以鯊魚及綠蠵龜為題材，相同圖案各自發行郵票小全張。中華郵政總經理陳憲着表示，這是首次台灣跟國外郵政，以同主題合作發行，希望喚起保育意識。

中華郵政昨日在郵政博物館舉辦「海洋生物郵票小全張－鯊魚、綠蠵龜發行典禮」，邀請外交部及帛琉共和國大使館，促進雙方邦交情誼與郵政交流，現場並展示帛琉相關郵票及文物。

陳憲着表示，發行郵票最大意義是台灣跟帛琉都是島國，也都有海洋豐富資源，為提倡關心海洋保育、珍惜海洋生物，因此以共同主題圖案發行郵票。這次使用代表台灣的綠蠵龜，代表帛琉的汙翅真鯊，做為郵票的圖案，也代表兩個島國之間重視海洋生態，更是首次以共同主題圖案發行郵票。

帛琉共和國歐克麗大使及帛琉郵政總長Timothy R.Sinsak也到典禮現場，Timothy R.Sinsak表示，帛琉致力於保育海洋，也成功爭取「我們的海洋」國際會議2020年主辦權，相信首次跟台灣發行海洋生物郵票，能為保育獻上一份心力。

郵政博物館昨設臨時郵局，銷售中華郵政及帛琉郵政各自發行海洋生物郵票小全張、精美郵票框及限量發行典禮紀念卡，並提供銷蓋臨時郵局戳，許多民眾搶買。

「中華郵政 郵你真好」臉書粉絲團即起至7月10日止舉辦抽獎，凡購買「海洋生物郵票小全張－鯊魚、綠蠵龜」41元以上者，將該郵票及購票證明拍照上傳，就有機會抽中「台北－帛琉」機票、精美郵票紀念框等。

(中國時報)

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