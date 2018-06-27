ICRT閔傑輝等18人 歸化台灣

2018年06月27日 04:11 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

內政部昨召開歸化國籍高專人才審查會議，通過包括曾入圍1992年金鐘獎的ICRT廣播主持人閔傑輝等18名高專人才歸化案。閔傑輝等人可在不喪失原國籍的情況下，歸化為台灣人。至目前為止，已有50位高專人才通過審查，正式成為台灣人。

內政部表示，這次通過審查的人數遠高於歷次審查會，審查也新增了觀光導遊、無線通訊產品開發、土木工程測量、媒體工作、文化藝術創作、英語編輯等新專業種類，讓更多在不同領域有優異專業的外籍人才，可依《國籍法》辦理歸化。

閔傑輝是台灣女婿，在台灣已有相當高的知名度，一句「15分鐘教你聽懂英語新聞」，讓學英文的人都耳熟能詳，閔傑輝也有許多著作，包括「時報文化」出版的《非常Jeffrey，非常台灣》，對台灣十分熱愛。

內政部這次審查通過的高專人才，在經濟領域有3人、教育領域10人、文化藝術領域3人、其他領域2人。其中包括泰國籍陳女士具觀光專業，還擔任台灣導遊及領隊人員考試命題委員；澳大利亞籍羅先生專精研發無線通訊產品、印尼籍洪先生精通中、英及印尼語，參與多項國土規劃測量。另外，德國籍文姓教授專精康德研究，著作被翻譯為韓文和中文；南非籍周先生是中國當代水墨畫家張復興的入室弟子，推廣美術教育；美國籍史先生是資深英語編輯及出版者，出版過《被出賣的台灣》。

(中國時報)