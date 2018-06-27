受邀奧斯卡評委 華仔：會努力向上

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劉德華
張艾嘉

美國影藝學院公布2018年新增的奧斯卡評委名單，繼去年邀請774人，今年又創新高邀請928人，劉德華（華仔）、張艾嘉與金城武等人都榜上有名。劉德華謝謝影藝學院的邀請：「能有機會為喜愛的電影投上一票，我定會有一日當盡一日之勤。還是那句『我會努力向上』。」張艾嘉表示：「期待有更多的華語好電影出現！」金城武則簡潔回應「感謝」。台灣音樂人林強、《臥虎藏龍》編劇王蕙玲、《沉默》美術監督黃文英也都獲邀。

不少華人演員入列，《縮小人生》的越裔女星周洪（Hong Chau），在《美國隊長2：酷寒戰士》出現的新加坡演員黃經漢（Chin Han），《復仇者聯盟：無限之戰》的華裔演員黃凱旋（Benedict Wong），以及《X戰警》系列的華裔混血女星奧莉薇亞穆恩（Olivia Munn），均入列名單。

其他名人包括大陸導演婁燁、南韓天王河正宇、《哈利波特》作者J.K羅琳（J. K. Rowling）、《星際大戰：原力覺醒》女主角黛西蕾德莉（Daisy Ridley）等。

改革評委結構

過去奧斯卡評委結構被批評是「老白男」，影藝學院曾承諾2020年前要大幅改革。今年受邀的928人分別來自59國，有色族裔38％，女性49％，讓9226位評委中，有色族裔比例提升到16％，女性提升到31％。

(中國時報)

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