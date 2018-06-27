李秉憲讚金泰梨好演技

2018年06月27日 04:12 中國時報 何書青 （首爾傳真） 報導（首爾傳真）

何書青（首爾傳真）

李秉憲與金泰梨主演的電視劇《陽光先生》（《Mr. Sunshine》），26日在首爾舉行發布會，導演李應福及5位主要演員李秉憲、金泰梨、柳演錫、金玟廷和卞約漢都出席現場，鬼才編劇金恩淑因忙於完成最後2集劇本而缺席。

《陽光先生》是導演李應福及編劇金恩淑繼《鬼怪》、《太陽的後裔》後第3度合作，也是李秉憲暌違9年重返小螢幕之作。李秉憲是導演心中的首選男主角，李說：「我沒有理由不答應。1980年末到1990年初的韓國電視劇作品很罕見，讀完劇本我就很感興趣！」男主角並非常見的愛國者形象，詮釋心境轉變上更有挑戰性。

金泰梨首度從電影轉戰電視劇，與李秉憲年齡相差20歲，不禁讓人納悶2人演起感情對手戲是否有代溝或阻礙？她說：「無論是電視劇或電影，能跟這麼大的前輩演戲對演技都是很大幫助，反而會擔心自己能力跟不上對方怎麼辦，所以更努力。」李秉憲則稱讚金泰梨雖是20多歲的新人，但演技非常好。

《陽光先生》故事時代背景為1900年代，李秉憲飾演奴隸出身的少年，逃往海外成為美國軍官，被派往朝鮮駐守愛上富家千金。

場地將變觀光景點

該劇豪砸100億韓幣（約2.7億台幣）在論山打造1900年代首爾的街坊造景，日後也將成為對外售票入園的觀光景點。《陽光先生》預計將於7月7日起每周六、日於Netflix首播。

(中國時報)