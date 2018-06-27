老蕭卸主持重擔「還是會嚇醒」

2018年06月27日 04:12 中國時報 蕭雅玲 報導

蕭敬騰臉書開直播，一度哽咽落淚到斷訊。（取材自臉書）

蕭敬騰（老蕭）首挑大梁主持第29屆金曲頒獎典禮，創下金曲近3年的收視新高，各界也給予好評，他26日下午在臉書開「猶豫的直播」表示，主持金曲壓力的確非常大，從倒數10天起，臉上就沒有過笑容，「這幾天沒有睡得太好，還是有點驚嚇醒，但直播結束就會回到該做的工作崗位。」

老蕭不是專業主持人，但很多人，知道他接掌金曲主持棒，都替他緊張，直播過程中，他一度哽咽，讓粉絲們很不捨，他也自嘲本來就愛哭，如果再不釋放「可能就要得憂鬱症了」，並大力致謝指導才藝的所有老師，尤其是讓他獲得滿堂彩的手影老師張正龍。

不搶別人鋒頭

老蕭主持金曲獎頒獎典禮，備受各界注目，典禮結束至今一直沒有表達自己的心情，是因為自己是主持人，要說自己辛苦他覺得有點「奇怪」，認為典禮的成功，「是所有幕前、幕後工作者的參與，一起共享這個榮耀，我只是一個串場的人，一次性的主持人而已，我不想搶別人的鋒頭。」對於能夠完成這次的任務他也覺得很不可思議。

他表示，自己在工作時是非常嚴格的人，很多時候經紀團隊不知道他要什麼，但卻必須全程支援他的需求下，還要看他臉色，甚至被他罵，但無論是他畫畫、手影、唱歌或主持等需求，團隊工作人員都會在第一時間跳出來力挺，對此讓他覺得很感動，還在直播中連續向團隊道謝。

(中國時報)