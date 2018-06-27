隋棠洋裝控 穿搭不無聊

2018年06月27日 04:12 中國時報 陳張眾 報導

全新翻修後的PRADA SOGO敦化專門店，內裝使用與米蘭Galleria總店相同的黑白棋盤格地毯、粉綠色牆面等細節，打造較為明亮、清爽的購物空間。（PRADA提供）

PRADA經典香蕉火焰圖騰金屬鏈帶包5萬4500元（左），PRADA Severine系列經典美人魚火焰圖騰鏈帶包7萬7500元，2款均為SOGO敦化專門店獨家販售。（PRADA提供）

PRADA經典脣膏圖騰鏈帶包5萬4500元（左），PRADA Severine系列經典玫瑰脣膏圖騰鏈帶包7萬7500元，2款均為SOGO敦化專門店獨家販售。（PRADA提供）

隋棠穿上鮮少嘗試的圖騰拼接單品，自覺十分具有個性和叛逆感，穿PRADA早秋系列印花襯衫3萬6000元、印花膝上裙3萬6000元，拿香蕉印花肩背包4萬8500元。（蘇蔓攝）

PRADA經典大理花火焰圖騰鏈帶包，5萬4500元，SOGO敦化專門店獨家販售。（PRADA提供）

女星隋棠昨（26日）受義大利精品PRADA邀請，於重新改裝後開幕之品牌SOGO敦化專門店內，示範早秋女裝系列服飾。自曝是「洋裝人」的隋棠，挑選衣服均以舒適、寬鬆及好活動為原則，昨日活動中服裝上鮮明的脣膏、美人魚火焰等圖騰，雖是她平常較少會選擇的樣式，但她仍大膽挑戰，呼應她口中「不要讓人生過得太無聊」的勵志理論。

挑戰鮮明圖騰單品

而於真實人生中，隋棠也無畏嘗試多種可能性，除了擔任人妻和人母角色外，年初更多了服飾品牌老闆頭銜。她透露平時常靠著逛街、閱讀吸收時尚資訊，但最近衣櫥中添購的高腰褲，卻令老公Tony異常不解，隋棠還笑說：「老公比較喜歡看我穿去健身房的運動裝，因為覺得身材比較明顯。」

而創立已有百年歷史的PRADA，隨著近日位於義大利Valvigna生產總部的成立，亦邁向新的里程碑，此次亦藉著大規模翻修SOGO敦化專門店，重塑具有品牌美學的清新形象。耗時1個半月整頓的56坪店內，採用與米蘭Galleria總店相同的黑白棋盤格地毯、粉綠色牆面等細節，承襲歷久彌新的品牌美學。因應新店開幕，品牌也推出5款獨家販售之拼接包款，透過玩味出自歷年系列中之香蕉、大理花等圖騰，呼應早秋系列復古又前衛的衝突風格。

(中國時報)