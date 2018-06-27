日立冷氣抗空汙 把關消費者健康

日立冷氣連續17年榮獲信譽品牌最高榮譽白金獎，台灣日立江森自控股份有限公司總經理張簡敏杰（右）代表接受獎項。（羅永銘攝）

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中國時報
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日立冷氣變頻分離式頂級系列，價格店洽。（日立提供）
日立除濕機 RD-360HG，價格店洽。（日立提供）
日立空氣清淨機UDP-K110，價格店洽。（日立提供）

日立冷氣在台灣走過逾半世紀的歲月，在昨（26日）2018讀者文摘信譽品牌大調查中，再度榮獲最高榮譽白金獎，為業界中唯一一個連續17年獲該獎的業者，其除溼機與空氣清淨機也均獲金獎肯定，該牌冷氣受消費者歡迎之餘，也成功獲得大眾的認同，再次成為空調類品項的大贏家。

為了獲得廣大消費者的信賴，日立冷氣一直在技術上都在創新進步的路上，不僅與日本同步3大變頻科技，其變頻頂級與旗艦系列也採用上日本製壓縮機，而且家用空調全系列均榮獲MIT微笑標章，分離式也為面對現今的空汙問題，搭載了PM2.5濾網，全系列還用上安全、穩定、不可燃的R410A環保冷媒，為消費者的健康、安全及舒適著想。

eco省電模式 節能省錢

而榮獲金獎肯定的除溼機與空氣清淨機也是深受用戶歡迎的商品，而且日立空氣清淨機更是全系列日本原裝進口，採用不鏽鋼清淨抑菌系統、業界首創濾網自動清技術，使用者無須經常親手清理而弄得滿屋塵汙，另外還可自動感測PM2.5及搭配抗過敏HEPA濾網、可水洗脫臭濾網，訴求廣域集塵、脫臭、加溼的高效淨能3合1功能，而且其eco省電模式更可節能省錢。

另外今年還推出了全新的日立除溼機，除溼效能提升35%以外，全系列更榮獲能源效率1級認證及搭載PM2.5濾網，RD-200H級以上機型還有配備業界獨家的無動力熱管循環系統，更有多重防護的安全標準，就算在梅雨季時長時間運轉，也能讓消費者安心使用，日立的「Smart Air

智慧空調」APP雲端智慧控現已

可同時掌握家中空調與除溼機

，消費者即可享受智慧生活

的便利。

(中國時報)

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