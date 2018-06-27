TOYOTA掀背車AURIS 顛覆你的想像

2018年06月27日 04:12 中國時報 陳大任 報導

旗艦版配置3D數位儀表及HUD抬頭顯示器。（陳大任攝）

TOYOTA AURIS旗艦版方向盤附換檔撥片。（陳大任攝）

旗艦版配DUNLOP SP SPORT MAXX輪胎。（陳大任攝）

TOYOTA AURIS頂級版配置傳統指針儀表。（陳大任攝）

頂級版配置BRIDGESTONE 205/55R16輪胎。（陳大任攝）

打平後座即可提供極為平整的載物空間。（陳大任攝）

跑車造型座椅附加電動腰靠功能。（陳大任攝）

TOYOTA日本及歐洲掀背戰略車種AURIS將於9月在台上市，此車將Mazda 3、VW GOLF兩大熱銷車款列為競爭對手，AURIS正好夾在兩車改款周期前後，成為市場最新、最熱門的選擇，總代理和泰汽車搶先舉辦媒體及消費者試駕，旗艦、頂級兩款新車首度曝光，並罕見提前預告未來旗艦版售價將低於93萬元，明顯針對Mazda 3五門旗艦（93.9萬元）而來。

掀背車市平均每月約1000～1200台銷量，又以中型掀背車為主力，這個區塊就占了700～800台。和泰汽車表示，此級距車主對於操駕樂趣及載物的彈性變化要求高於一般房車。全新改款AURIS在今年3月日內瓦車展首度亮相，更動幅度之大，包括動力系統、底盤結構，內裝精緻度也大幅提升。

AURIS配置擁有171hp/20.9kgm最大動力輸出的2.0L引擎、CVT附模擬10速換檔變速箱，前輪為獨立麥花臣、後輪為獨立雙A臂懸吊系統，並附加防傾桿。和泰規畫旗艦及頂級兩款，兩車均提供Sport Mode，但前者方向盤附加換檔撥片，旗艦款配225/40R18輪胎、頂級款配205/55R16輪胎。

AURIS被TOYOTA賦予很高的運動個性，兩車原廠性能規格相同，但因輪胎配置不同，在屏東大鵬灣賽道上的表現卻有著明顯差別，參與試車媒體多認為AURIS不論在操控性、加速性、指向性及路感回饋，都已跳脫TOYOTA「舒適優先於操控」的駕馭印象，頂級款跑起來輕盈靈活，旗艦版在彎道上的穩定感更佳，對偏好操控樂趣的消費者來說，絕對是款不同於過往的TOYOTA。

TOYOTA AURIS小檔案

車身尺寸：4375x1790x1435mm

軸距：2640mm

車重：1390kg

最小迴轉半徑：5.3m

引擎：2.0L

馬力：171hp/6600rpm

扭力：20.9kgm/4800rpm

變速箱：CVT附模擬10速換檔

(中國時報)