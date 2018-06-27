堅持創新與品質 奇美家電獲肯定

CHIMEI奇美為唯一首次十度蟬聯《讀者文摘》信譽品牌金獎殊榮的國產品牌，昨（26日）活動上由奇美總經理余泯樂出席領獎。（奇美提供）

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中國時報
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CHIMEI奇美家電的奇美多媒體液晶顯示器U700系列TL-75U700，11萬9000元。（奇美提供）
CHIMEI奇美家電的奇美多媒體液晶顯示器M100系列TL-65M100，4萬2900元。（奇美提供）

國產家電品牌CHIMEI奇美一直以來以追求消費者的幸福感為核心，而在昨（26日）《讀者文摘》的信譽品牌票選中，今年第10度榮獲《讀者文摘》消費者票選信譽品牌金獎，也是唯一連續10年獲獎的國產品牌，CHIMEI奇美行銷長劉原宏除了感謝消費者的肯定以外，更表示今年將會繼續聆聽消費者的聲音，「希望讓所有用家都能感受到商品的安全、實用及設計感，讓消費者有物超所值的感覺！」

奇美在業界上一直堅持「創新」、「設計」、「品質」及「售後服務」4大關鍵重點，不僅為國產品牌第一個推出4K、曲面等電視新品，更因應消費者看電視的習慣改變，而加入了滿足其需求的新功能，像是內建Wi-Fi聯網、愛奇藝一鍵即可從遙控開啟、開放式娛樂平台可隨心下載APP等，都是為了豐富消費者使用電視的體驗而設。

4K電視升級HDR不加價

另外今年奇美旗下的一般4K款電視都會全面升級到HDR，而且價格維持一樣，不僅一般大眾消費者能負擔，還能享受到高品質的商品，實踐「追求幸福」的理念；同時劉原宏也提到10月即將再推出旗艦機種，但卻神祕的說：「還不能透露太多，因為別人聽到就會推出一樣的商品抄襲，所以現在還要保密！」

商品設計要求美感

奇美此次第10度榮獲《讀者文摘》消費者票選信譽品牌金獎，劉原宏表示奇美的價值就在滿足消費者還沒被滿足的部分，加上台灣消費者對商品的外型愈來愈講究，「美感設計及居家美學將會是未來的趨勢之一，因此奇美也將會把外觀成為設計基準之一。」讓家電融入大家的家中，為消費者帶來幸福感才是奇美的目標。

(中國時報)

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