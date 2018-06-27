超商搶喜餅商機 單店訂購多店取貨

2018年06月27日 04:12 中國時報 吳奕萱 報導

全家的日青方好-傳情馬卡龍花束，10入，1680元。（全家提供）

全家的大黑松小倆口「marry me」單盒試吃價458元。（全家提供）

全家的采萱手工餅乾，價格店洽。（全家提供）

阿默典藏蛋糕，幸福寶盒，價格店洽。（阿默蛋糕提供）

超商業者搶攻結婚喜餅商機，全家旗下電商平台「全家行動購」首創預購服務「marry me」，最大特點為單店訂購、多店取貨，新娘可至FamiPort預購喜餅、婚禮小物後，指定到貨時間與取貨的店舖，省下大筆運費。

全家便利商店會員暨電商推進部部長王啟丞表示，喜餅的寄送方式，往往是新人一大困擾，故全家以店到店物流、密集店舖據點優勢，異業結合喜餅業者，推出單店訂購、多店取貨的便利模式，不僅解決發送喜餅的困擾，同步省下運費，參加婚禮的親友也無需提餅。

大黑松小倆口熱銷「marry me」單盒試吃價458元，2至32盒87折優惠，另有「妮巧薇款」、「玫瑰花園」等品項；一之鄉的「比得兔百年摯愛」包裝精緻，單盒試吃580元，2至50盒87折優惠，另有「花漾心戀」、「比得兔花悅甜心」等選擇。此外，像日青方好的傳情馬卡龍花束（10入，1680元）、Mio永結同心手工皂（10入，740元），皆是實用又美觀的婚禮小物。

(中國時報)