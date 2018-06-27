十年修得同船渡，百年修不到共枕眠

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中國時報
郭箏

渡船終於來了。

擺渡的是個留著兩撇八字鬍的胖子，不清不楚的亂哼些小調。

莫奈何等四人上了船，緩緩駛向對岸。

項宗羽詢問梅氏父女：「兩位要去何處？」

「說來話長，」梅琴鶴嘆了口氣。「我有個外甥顧寒袖，決非老漢誇口，端的是才高八斗、學富五車，去年秋天進京趕考，不料時運不濟，竟未高中，回鄉路上不知怎地又得了重病，暈倒在一翁姓人家的門口，幸虧那位翁大善人好心將他收留，並託人捎來書信，所以我父女倆現在急著趕去探視他的病情，若無大礙，當然就順便把他帶回家……」

船伕打岔：「瞧您不是本地人，可知道這裡的路？」

「正要請教。」梅琴鶴露出困惑的表情。「翁大善人的來書中說他住在『美夢小鎮』，可我們到處打聽，卻沒人知道這地方？」

「美夢小鎮？」項宗羽和船伕一起搖頭。「真的沒聽說過。」

梅琴鶴轉問莫奈何：「小道長可知端底？」

莫奈何猛搔頭皮：「我很少下山，各地地名對我來說都是一團漿糊……不過，等一下。」

莫奈何走到船尾，低聲向葫蘆裡的櫻桃妖問著：「喂，妳知不知道什麼美夢小鎮？」

櫻桃妖卻似睡著了，根本不出聲。

大家見他對著一個破葫蘆盡嘀咕，都當他精神不太正常，便不再理他。

船至中流，那船伕忽然把櫓擺平，讓渡船在江心滴溜溜的打轉。

項宗羽立知事有蹊蹺，沉聲道：「船家，你照子最好放亮點！」

那船伕一張胖嘟嘟的臉忽然變得猙獰可怕，喉嚨裡發出的「嘰嘰」笑聲更讓人直冒雞皮疙瘩。「我知道你劍術高強，但在水裡，你又能奈我何？」

話沒說完，一個後空翻就跳入了江中。

「竟上了賊船！」項宗羽忙去把櫓。「你們可識水性？」

莫奈何的老家就在溪邊，可說他從小就是在混著豬糞的溪水中泡大的：「我沒問題。」

梅氏父女卻都變了臉，顯然不會游泳。

莫奈何正想上前去幫項宗羽穩住渡船，卻只覺船身猛然一震，有若船底被一個巨大的東西碰撞了一下，使得整艘船都翻了過去，四人盡皆落水。

莫奈何的第一個反應就是去救梅如是。

明明看見心上人就在面前，但他伸手一撈，卻撈了個空。

「怎麼會這樣？」精通水性的莫奈何不由納悶。

就在這時，梅琴鶴已緊緊抱住了他。

（待續）

(中國時報)

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