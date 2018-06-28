《空汙法》三讀修正！追殺二行程機車 掀政治風暴

2018年06月28日 04:11 中國時報 周毓翔 、 郭建伸 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

《空汙法》三讀修正，對老舊汽機車祭出鐵腕，排氣檢定要加嚴檢查，引爆汽機車族強烈不滿！汽機車族質疑政府，要人民自掏腰包換車，以成全工廠與發電廠排放廢氣。怒火灌爆蔡英文總統、立法院長蘇嘉全及行政院長賴清德臉書，痛批「自己坐好車，叫人民換車！」，新掀起的政治海嘯恐衝擊民進黨選情。

灌爆蔡英文臉書 嗆聲選票制裁

《空汙法》原被民進黨視為搶救年底選舉的重大法案，但因對逾10年老舊汽機車祭出加嚴鐵腕，若沒通過排氣檢驗，最重可註銷牌照，同時允許「空汙抵換」，民怨迅速發酵。

網友留言灌爆民進黨高層臉書，痛批民進黨口口聲聲說環保，背後讓誰得利？誰有這麼多錢說換車就換車，「你們買給我們開嗎？」有人呼籲，只要是支持空汙法的候選人一律拒絕投給他，「感謝你們的努力讓我們成為全世界第一個用移動源轉移給火力發電廠增量毒死人民的國家！」

網紅「館長」陳之漢在網路直播節目拍桌怒嗆髒話，他說，這個政策可能讓修車業、中古車行失業倒閉，「空汙抵換」也讓人無法接受，等於是犧牲人民去完成民進黨政府非核家園的承諾。

空汙抵換被罵翻 官員輪番滅火

民進黨團總召柯建銘昨在廣播節目上仍為政策辯護，自評《空汙法》修法是100分，《空汙法》與選舉「是兩碼子事」，《空汙法》通過後要求更嚴格，反而會得罪更多人，當然不是為了選舉才修法。

但是府院已了解民意反彈嚴重。蔡英文總統昨晚邀請北北基宜綠委餐敘，對於《空汙法》、軍改等重大法案通過引發批評，立委建議行政院要多下鄉溝通，蔡英文也同意應該要如此。

行政院祕書長卓榮泰在民進黨中常會報告時，強調《空汙法》通過是新里程碑，希望大家正確理解相關資訊。但是綠委蔡易餘、黃國書認為，《空汙法》是對選情有傷害，綠委段宜康昨至萬華參加活動時更形容，蔡英文被人罵翻，立法院長蘇嘉全被罵到要出來解釋。

蘇嘉全在臉書上表示，立法院會督促並要求行政部門提出相關配套措施，加強輔導與補助，讓民眾不必增加更多成本。黃國書建議政府對電動車的選購，應考慮加碼補助。

砍完年金逼換車 民怨加成爆發

藍委賴士葆評估認為，年改與10年老舊汽機車這兩件事將會產生連動效應，軍公教年金被砍了，父母收入減少，年輕人又有換車壓力，兩股民怨匯聚，勢必爆發。

(中國時報)