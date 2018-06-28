0：2爆冷輸韓國！衛冕魔咒發威 德國打包回家

2018年06月28日 04:12 中國時報 李弘斌 、 蔡銘仁 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯世足賽27日再爆冷門，衛冕者德國要贏韓國才能晉級16強，未料終場韓國越位進球被「影像助理裁判」（VAR）改判為有效，讓德國以0比2落敗，1勝2負在F組墊底，也是世足衛冕者連3屆在小組賽慘遭淘汰。

韓國隊史首次擊敗德國，拿下本屆首勝，雖不足以打入16強，但贏球還把衛冕者擠到分組第4，已是壯舉。同一時間瑞典也跌破外界眼鏡，以3比0擊敗此前2連勝的墨西哥。最後瑞、墨同為2勝1負，瑞典藉淨勝球優勢拿下F組第1，與墨西哥雙雙挺進16強。

瑞典、墨西哥 晉級16強

德國自1938年之後，從未在世足小組賽提前出局。儘管過去兩屆世足衛冕者義大利、西班牙，都有小組賽出局的「衛冕魔咒」，但德國上役逆轉擊敗瑞典，對上韓國被認為勝算仍大，贏兩球更篤定晉級16強。

德國全場28次挑戰韓國大門，可惜總是欠缺臨門一腳。全場補時第3分鐘，韓國左側開出角球，金英權趁著門前一陣混亂勁射破門。裁判原本判定韓國越位，但經過VAR檢視，發現金英權接到球前，球是先碰到德國克羅斯的腳，因此不構成越位，讓德國一陣錯愕。

門神殺前場 反被闖空門

韓國破門欣喜若狂，被逼入絕境的德國全力反撲，連門神諾伊爾都棄門而出殺到前場，結果搶攻不成反而被孫興慜闖空門，再丟1球也宣告繳械。

1勝1負的瑞典以犀利的快速反擊，讓2連勝的墨西哥吃足苦頭。下半場開賽不到5分鐘，瑞典克拉森的射門幸運變成妙傳，助攻奧格斯廷森勁射破門，意外的先馳得點。

第61分鐘，瑞典前鋒柏格殺入禁區，被墨西哥後衛莫雷諾鏟倒，裁判皮塔納吹判12碼極刑，瑞典隊長葛蘭克維斯特親自操刀破門。隨後墨西哥自擺烏龍，讓瑞典以3球勝出，也藉淨勝球優勢拿下F組第1，相隔12年重返世足16強。

(中國時報)