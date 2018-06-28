「從善如流」 準公托政策大轉彎！賴揆拍板 托育補助直接給家長

2018年06月28日 04:11 中國時報 張理國 、楊佳穎／台北報導 、楊佳穎／台北報導

民進黨立委李麗芬（左起）、張廖萬堅、何欣純、昨開記者會，支持托育補助「直接補助家長」後，政院昨晚決定從善如流。未來每月最高6000元將不給保母或托育中心，而是直接給家長。（姚志平攝）

年底即將進行9合1選舉，政院「少子化對策」大轉彎，原先規畫0～2歲定額6000元的「托育補助」要給保母，但在綠委一再要求下，賴揆昨拍板，「從善如流」，直接補助給家長。政務委員林萬億昨證實方向確定調整，包括原先最高6000元上限的金額，都有可能變動，周五將進一步評估。

補助給保母 引發不滿

行政院日前公布準公共化托育政策，由政府協助支付每月6000元托育費補助給保母或托育中心，藉此減輕父母托育負擔；不過，政策一出引發不滿聲浪，托育團體近日醞釀全台串聯抗議。民進黨立委張廖萬堅、何欣純、李麗芬昨日上午召開記者會，支持「直接補助家長」，並要求衛福部社家署對此研議並回應，別讓政府「美意變壞意」。

林萬億回應表示，政院原規畫「托育補助」時也曾思考，到底到直接補助給家長還是給保母，這兩者雖實質一樣、但程序有差異。衛福部近期以兩種方式與地方政府及團體座談時，地方、團體、甚至立委都有不同看法，但多數希望直接補助家長，認為這作法最簡便，也可避免補助給保母時，增加保母還要處理行政程序文書作業的負擔。

最高6000元 可能變動

林萬億說，政院聽到各界要求希望直接補助家長，這樣的作法的確有簡便性，但政府還是會跟保母簽約，確保保母的品質，希望同時達到補助家長行政簡便的目的。「政院在這議題上同意衛福部的建議，配合各界意見從善如流，選擇直接補助給家長」。

另外，林萬億還說，0～2歲托育補助金額也可能有變動，原先金額規畫最高是6000元，但涉及每個地方情況不同，明天衛福部整理各方座談意見後政院會再作評估決定。除0～2歲部分，政院還要配合2～4歲準公共化幼兒園部分進行調整，所以還需一點時間，配合教育部座談結果一併討論。林萬億說，0～2歲托育補助金額未定，但補給家長，賴揆已經同意。

(中國時報)