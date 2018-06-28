《財團法人法》三讀 政府可透過捐贈「由私轉公」藍批藉轉型正義 清算民產

2018年06月28日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

《財團法人法》三讀

立院昨三讀《財團法人法》，將財團法人法規明確化，並嚴格控管政府捐助財團法人。不過藍委質疑其中數條款，根本是為讓政府將手伸進民間財團法人而訂，國民黨團首席副書記長曾銘宗說，這是用轉型正義方式去鬥爭民間財團法人，要清算民間財團法人。相關條文在民進黨人數優勢下表決通過。

由於台灣即將面對亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑，被點名《國際司法互助法》、《財團法人法》及《公司法》需修正，因此民進黨迫切在臨時會通過，歷經2天協商，不少爭議條文民進黨都願退讓，尤其爭議最大的宗教法人，民進黨同意排除，先依《民法》及相關規定管理，日後再由專法規定宗教團體。

綠委周春米說，《民法》對財團法人規範密度不足，須交錯適用各項法規及行政規則，實務出現很多問題，即使發生問題也無法管制，且財團法人分政府捐助跟民間捐助，種類性質多樣，卻未有不同密度管理，長久被詬病，因此有法制化必要。

在修法過程中，一大爭議是原政府捐贈財團法人由公轉私後，修法通過後3年內，政府可透過捐贈，再將該財團法人回復成政府捐贈之財團法人。藍委認為，這是明目張膽把手伸進民間財團法人，曾銘宗批評這是用轉型正義方式去清算。

國民黨認為，不能政府認定就可透過捐贈得手民間財團法人；經朝野協商後，主管機關認該財團法人之政策目的仍存在，而未能達成社會公益，或辦理公權力委託目的，或規避政府監督，政府可捐贈財產，補足回復為政府捐助之財團法人，且須依「現有基金總額計算」，也就是假設政府想動民間財團法人歪腦筋，須付出相應代價才行。

此外，曾銘宗質疑部分條文提到政府捐贈超過20％，該民間財團法人就須接受政府嚴格監督，董事與董事長須比照政府捐贈財團法人規定，如有違反得解除其職務，但所謂違反事項，訂得太空泛，給予政府操作干涉財團法人內部人事的空間。

周春米強調，這項修法目的在於反掏空，防止公產變私產，本次並沒有政府得接收財團法人財產收歸國有條文，沒有任何規定涉及剝奪人民財產的條文，不要曲解正當修法目的，混淆視聽。

此外，修法規定民國34年8月15日後，日本或人民遺留財產所成立的財團法人，就會推定為政府財團法人；據了解，目前由公轉私的財團法人包括蔣經國基金會、中技社、郵政協會、電信協會等。

(中國時報)