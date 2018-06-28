蔣經國基金會、郵協 成整治目標

2018年06月28日 04:11 中國時報 鄭舲 、 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

立院三讀通過《財團法人法》，其中訂有「買回規定」，外界認為，蔣經國基金會將是民進黨首要整治目標。

立委點名，蔣經國基金會、中技社、電信協會、郵政協會等財團法人都會受影響，因當初這些財團法人成立時多有政策目的，後來被民間股份稀釋，公變私本來就不對。

蔣經國基金會1989年成立，以推廣獎勵國際漢學研究為主要目的。成立之初先由政府捐助3億元，民間再捐助9億元，之後教育部再捐助11.2億元，使政府總捐助金額達14.2億元，但這項金額究竟政府占比多少、說法不一。

民進黨團總召柯建銘曾以蔣經國基金會為例，說明該基金會原先百分百是政府捐助，但持股被民間稀釋，現捐助比率僅剩近40％，但總金額仍高達14億元，政府卻無法監督基金會，這根本是「公產變私產」。

不過民進黨立委何欣純指出，蔣經國基金會因為政府捐助比例僅近40％，未到50％，政府會先派董監事，提高對管理密度，不能算是政府的手伸進基金會。

至於電協、郵協等接收日產的財團法人，何欣純說，這些財團法人目前運作可能不夠透明，因此主管機關可將其「推定」為政府財團法人，就能適用政府捐助之財團法人的監管機制，進一步加強管理。如果不服，財團法人可提起行政訴訟。

交通部指出，兩協會早被視為政府捐助，也有過半官派董監事，董事會已決議捐贈資產給政府。

交通部政次王國材表示，電協、郵協肩負兩岸與國際交流的任務，以非官方身分與其他國家組織往來，之後不會解散，但會慢慢把財產轉移政府，僅留少部分維持會務運作，甚至全數捐出，未來交由中華電信、中華郵政編列經費支持。

中華郵政副總經理、財團法人台灣郵政協會董事長周瑞祺指出，郵政工會曾提出不滿，認為郵協資產屬郵政單位所有員工，政府沒出一毛錢，近年卻被惡意扭曲，郵協被控侵占政府資產，政府透過政治手段處理，許多基層也感無奈。

(中國時報)