「托育補助」建議參考北市、中市作法！民團：沒配套只會引發漲價

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中國時報
／台北報導

政院昨拍板，將0～2歲定額6000元「托育補助」，從原先給保母，改直接給家長，金額上限可能調整。托育政策催生聯盟擔心，若無完整配套，只會造成保母提高價格，錢僅在家長口袋「過個水」，無法實際減輕負擔，建議政府參考北、中兩市作法：錢給家長同時，對保母價格進行謹慎管理，才不會讓政策美意打折。

政府計畫將6000元「托育補助」給保母，讓保母跟家長「少收錢」，但據了解，衛福部在和保母界溝通，被問「家長都月初發薪，政府何時給錢」時，卻答不出，甚至表示政府撥款流程可能要數個月，引發保母界不滿，轉而希望政府直接把錢撥給家長，認為這樣能同樣在月初收到錢，還有機會以「家長獲補助」為由，要求多付點薪水，甚至為此傳出要在本月30日上街頭抗議。

就在賴揆昨決定政策轉彎同時，有人收到「我們的聲音已被聽到」截圖，保母們不上街頭聲音也不脛而走。

托育政策催生聯盟發言人王兆慶說，政府若真政策轉彎，代表當初想的不夠周全，以為業者都會答應，但實際看來「意願並不高」。

王兆慶指出，該政策上路後，政府不應以「因地制宜」為由，將責任推給各縣市，因有些縣市執行力較低、或礙於政治因素，容易出問題；他說，政府應參考北市、中市兩個已實行該政策、且成效良好的直轄市作法。

部分保母在每月單價外，小孩吃東西要收副食品費，開冷氣要收電費、幫洗澡要收水費洗澡費等；王兆慶說，北市要求保母價格「沒後門」，額外費用都明定不能收，年終、各節獎金也都清清楚楚；台中市則由政府出面，說服所有保母「薄利多銷」，每月價格訂在1.3～1.4萬，甚至比苗栗還低，但也因此增加家長托育意願，讓保母「總收入」提高，達到雙贏效果。

(中國時報)

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