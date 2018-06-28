新聞透視－不能拒捐贈 財團法人防搶無門

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中國時報

民進黨執政後，陸續推動數項「轉型正義」修法，但吃相之難看，讓外界懷疑是假轉型之名，行侵吞之實，各種修法不夾帶轉型正義，民進黨好像就渾身不自在，就像慣竊在路邊偷了人家錢包，然後辯稱叫「劫富濟貧」一樣，就是忍不住要搶，搶還要搶得理直氣壯，名正言順！

立法院昨三讀《財團法人法》，民進黨聲稱這是為應付亞太防制洗錢組織第三輪評鑑，所以積極要通過修法。如果依這立法目的，誰會反對？不僅能讓想逃漏稅，做壞事的人無所遁形，還能提升台灣國際參與，何樂而不為？這麼棒的修法，大家都該支持。

但偏偏民進黨就是在美麗的修法糖衣下，隱藏心中的貪念。比如，以轉型正義之名，將日產直接推定為政府財團法人，政府捐贈民間財團法人超過20％，就可介入管理，由公轉私的財團法人，政府還可透過補捐贈，花錢「買回來」。

但是，如果被政府認定要買回來，該財團法人沒有防衛措施，不能拒絕接受捐贈，既然已轉為民間財團法人了，政府此舉不是在侵害人民財產權嗎？然而這一切似乎又能以轉型正義大旗大舉入侵。

這些伎倆總是讓人覺得有欠光明磊落，民進黨泱泱大黨，為何修法總不按其宗旨，總要夾藏心機，好為安插人事、擴權做準備？財團法人是如此、農田水利會是如此，強奪就是強奪，又何必什麼都要牽拖轉型正義。

(中國時報)

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