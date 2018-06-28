二行程說禁就禁 民怨嘆浪費

抗議《空汙法》加嚴移動汙染源排放標準，二行程機車車主凱道示威。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導
《空汙法》修正案首波針對百萬輛老舊二行程機車及一、二期柴油車排放加嚴，預計2020年起執行。（本報資料照片）

《空氣汙染防制法》修正案三讀通過，二行程機車將走入歷史，但偏鄉弱勢居民沒錢可添購電動機車，政府強制二行程機車退場，讓偏鄉民眾怨聲四起。雲林縣北港鎮蔡姓農民表示，已騎了10年二行程機車，主要用來載運農作物，可說是最重要的謀生工具，平常很用心保養，政府說禁就禁，好好的機車拿去報廢，「根本是浪費，無法接受！」

強迫人民換車 不知民間疾苦

嘉義縣黃姓民眾表示，若想配合政策換購新機車，費用動輒5萬元以上，是一般民眾至少2個月薪水，儘管現行補助汰換二行程機車，鼓勵民眾新購電動車，只是金額有限且誘因不大。

屏東縣霧台鄉魯凱族人力布努表示，霧台地處偏遠，根本沒有大眾運輸工具，族人只能靠自己的交通工具，住在山上的原住民普遍經濟較為弱勢，汽車、機車能用則用，除非完全不能動否則都不會換，現在政府卻強迫人民換車，「這根本就是不知民間疾苦！」

機車行也叫苦 痛批政策不當

二行程機車2020年不能再上路，眼看2年後「大限」將屆，雲林縣北港鎮機車行老闆林溪泉表示，雲林農民勤儉，許多人還騎二行程機車，車況保養得很好，二手市場相當熱絡，且修理二行程機車是大部分機車行的主要收入，現在政府要強制汰換，不僅車主權益受到影響，機車行也叫苦連天，不當的政策讓大家罵聲連連，沒人能接受。

屏東縣滿州鄉機車行老闆潘水源說，偏鄉因經濟狀況問題，騎二行程機車的居民占大宗，二行程機車維修及保養費約占店營收3成，空汙新法上路後，店內收入勢必受到影響，但這是政府政策也只能配合，且站在環保的角度來看也應配合。

新機車售價高 偏鄉民眾難辦

機車行師傅潘昀鴻指出，二行程機車的零件愈來愈少，修理費用幾乎都因零件短缺而上漲，所以禁止二行程機車上路對騎士來說未必不是好事，只是新機車售價高，對偏鄉民眾而言是筆大開銷，也是個壓力。

嘉義縣大林鎮張姓機車行老闆表示，二行程機車2003年即已停產，隨新型機車陸續問市，加上政府祭出獎勵措施，多數民眾聽到有補助，多半會趁勢換車，最近2、3年嘉義、雲林地區就淘汰10多萬輛二行程機車。

(中國時報)

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