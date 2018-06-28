空汙抵換僅限高屏 遭疑政策買票

2018年06月28日 04:11 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

《空汙法》修正案三讀後，移動汙染源（汽機車）排放量可抵換固定汙染源（工廠）的規定成為亮點之一。環保署昨日表示，只在高屏實施，環保署統計，高屏地區約有23萬輛二行程機車、1.6萬輛1、2期柴油車可供抵換，不過，不少民眾反映抵換制度是為舊車找出路，形成政策買票。

環保署副署長詹順貴昨日解釋，只在高屏地區實施，是因當地重工業多且分散，須進行總量管制，反觀中彰投、雲嘉南重工業較少，固定汙染源集中在中火、中龍、六輕等幾個大廠或工業區，用指定削減效果更快。

詹順貴強調，高屏總量管制區於2015年實施，當時還是馬政府時期，是否為了選舉不得而知；現在只是政策延續進入第2期，沒有其他考量。

詹順貴又說，由工廠購買老舊汽機車取得抵換量，不僅可增產或擴廠，又可提高舊車價值並加速報廢淘汰。至於將來工廠要如何購買老舊汽車？價格如何？由市場機制決定，相信民間自有辦法。用政府力量淘汰老舊汽機車不僅要花錢補助，速度也快不了。

空保處長蔡鴻德指出，有人質疑工廠排放的汙染物除了PM2.5及其他廢氣，還有重金屬及有毒物質，與汽機車不同。其實民眾無須擔心，只有粒狀物、氮氧化物、硫氧化物、揮發性有機物可供抵換，不包括重金屬與有毒物質，且廠商須在採用最佳技術後，才能購買管制區內老舊汽機車進行抵換。

而抵換量也有嚴格規定，環保署說，換算後車輛需減3.33公噸汙染量才能讓工廠抵換1公噸。所以每次抵換，總汙染量都會減少，這種抵換制度在美國加州已行之有年，確實有助於改善空品。

此外，10年以上汽機車加嚴管制也引起不少民眾不滿。環保署表示，會分階段、期程進行，第1階段受影響者為1、2期大型柴油車約7萬輛，以及二行程機車96萬輛；三期柴油車加裝濾煙器、四行程機車保養良好均不受影響。詹順貴說，有些二行程機車族平常注重保養，如果偶爾想騎車上路以車會友，只要先報備，環保署也會通融放行。

(中國時報)