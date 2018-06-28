新聞透視－空汙法一國兩制 南台淪選票犧牲者

高雄小港區大林蒲緊鄰重工業區，長年飽受石化重工業汙染之苦。（本報資料照片）

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中國時報

立法院臨時會前日匆匆三讀通過空汙法，民進黨政府趕在年底選舉前端出「空氣品質將變好」考績，另一方面卻為高屏工業區大開方便之門，讓需要排放量的工廠「有法保障」可以排氣，一國兩制式的修法，只讓人見識執政者的傲慢，以為南台灣是鐵票區，不思空汙法需急迫改變對象是誰，先對小老百姓開槍，讓已經送入「加護病房」的南台灣生活品質雪上加霜，成為選票的犧牲者。

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立法院三讀通過母法的隔天，環保署甚至都還未開公聽會，收集各方意見適時修改辦法，就立刻開記者會宣布「喜訊」，好大喜功，搶收都會區選票之心不言而喻。

高屏地區因嚴重空汙被送進「加護病房」已久，原因就在於在地許多的重金屬廠、火力發電廠、台塑、中鋼等也都在其列。這次修法卻捨棄最大的工廠凶手，而是針對「移動汙染源」，也就是小老百姓代步的汽機車而來，已經本末倒置。

抵換政策完全不考量城鄉差距，高屏地區不像都市有方便交通，有班次密集的公車，深夜加班，12點都還有捷運可搭，台北市居民還可改騎YouBike。對高屏居民來說，機車就是主要的交通工具，抵換政策竟要市民不騎車，把減下來排放量給工廠用，完全沒有公平可言。

其次，以高屏地區來看，移動汙染最多之處都是位處邊陲的市郊區，工業區的空氣汙染原本就會影響鄉村與郊區，除了五月到八月吹南風外，一年剩下八個月份都要飽受惡劣空汙之苦，一旦汽機車汙染再抵換成工廠排放量，已經可以預期將惡化鄉村的空氣品質。

高雄屏東當地環保團體多感嘆，政府惡法只求討好都會選民，已經不是讓台灣淪為「一個台灣、兩個天空」，根本就是「兩個高雄、兩個屏東」，讓飽受工廠空汙的高屏市郊居民成為同一縣市的次等公民。

端看這次空汙法最大的受惠者，其實都是非重工業區以外的都會區，如「移動汙染源」占了四成的台北市，才是此次政策的受惠者；而號稱民進黨「票倉」的南台灣，卻因為是鐵票，就被「特別對待」。

試問，改善空汙應該是全台灣人的事，既然已經立法，就應該拿出一致性標準，弄出個一國兩制，難道政府要遺棄南台灣的人民，完全的擁抱既得利益者嗎？

(中國時報)

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