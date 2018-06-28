電動機車業者 保守態度看商機

2018年06月28日 04:11 中國時報 黃有容 、 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

《空汙法》修正案三讀通過，拉高老舊二行程機車排放標準，遭網友痛批「追殺二行程機車」，甚至質疑圖利電動機車廠商。對此，機車大廠光陽指出，尊重政府政策，並將積極推出新款電動機車因應；三陽認為修法後對社會衝擊不小，希望能有配套措施，以鼓勵代替強制，「希望是愉快的換車」。另有業者直批，政府正扭曲整體市場機制！

在各級政府大力補貼下，電動機車Gogoro市占快速崛起，從去年上半年的2.5％成長至今年上半年的8％，對其他業者形成龐大壓力。有機車業者直言，我國機車空汙排放標準可謂世界最嚴，特別是政府強力補貼電動車，已對燃油機車市場造成衝擊。

光陽高階主管不諱言，為穩固市占，將在8、10月推出新款電動機車，希望市占能從37％成長至明年的逾40％。三陽也預計在年底推出電動車款。至於廠商是否會因此提高銷售量得利，三陽指出，政府2年前已開始推行汰舊換新的補助政策，這段時間總市場銷售量明顯增大，但對後續還剩多少商機，持保守態度。

在台灣電動機車市場占重要地位的Gogoro則表示，無論政府政策如何，Gogoro著重在「把自己的事做好」。

另中鋼指出，減排的方式多元，是否以收購移動汙染源來抵換排放量，仍要先計算過成本，目前內部還未評估完成。中鋼強調，業界的共同立場，除了持續減排、達到標準，也希望政府設定減排期限是具可行性的，另外，減排標準也應該與國際趨勢同規。

(中國時報)