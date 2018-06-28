環團痛斥加速「一個台灣 兩種天空」

2018年06月28日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

空氣汙染防制法三讀通過抵換機制，其中高屏地區為「空汙總量管制區」，固定汙染源與移動汙染源可互相抵換，引發環保團體痛斥是「不公不義的政策」。台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，這等於是要高雄、屏東人都騎腳踏車、搭公車，把省下來的「汙染量」拿去給工廠用，這是犧牲市郊跟鄉村權益，歧視南部民眾，加速「一個台灣、兩種天空」情況。

葉光芃表示，高屏是全台空氣最差地區，全台空氣品質只有高屏到了2016年還在倒退。若要改善空氣品質，就應移動與固定汙染源一起減量，且須減一半以上，才趕得上台北的品質。如今不是全面減低，而是把汽機車減少的量，讓工廠拿去用，無異讓高屏重工業區的工廠直接「就地合法」，全面減量更是遙遙無期。

葉光芃指出，根據環保署數字，移動汙染源最多都是都市地區，如台北就占了汙染源的四成以上，因此減少汽機車汙染只對台北等都會區有利。工廠汙染則是影響市郊與鄉村，環保署抵換空汙作法不僅鄉村空氣沒獲得改善的機會，甚至連主要交通工具都不能用，加速「一個台灣、兩種天空」。

「這個政府做的是劫貧濟富的政策，根本就開錯藥方！」屏東環保聯盟理事長洪輝祥表示，以中南部汙染源毒性來看，汽機車汙染沒有一樣比工廠來得高，兩者毒性差這麼多，卻用總量管制概念來抵換，根本荒唐至極。

洪輝祥認為，空汙法修法通過，代表民進黨已經綁架南部選民，與既得利益者同流合汙，沒有想要更積極的轉型尋找更多解決方案，而是擁抱財團成為墮落的當權統治者，遠離人民的生活。 「環保團體不會退讓，將會提釋憲，因環境法第三條規定當經濟發展和環境保護衝突時，環境必須優先！」現在民進黨不管人民的死活，提釋憲前，就會先將民進黨歸類為「傲慢統治者。」

台灣反禁二行程聯盟副召集人Ray說，政府現在將空汙責任全數轉嫁到汽機車身上不合理，且很多沒有登記在案的工廠，可能根本沒被稽查到，卻繼續排汙，目前許多駕駛人最擔心的是，現在釋出的老舊汽機車排放標準加嚴期程只是一個開端，未來還可能繼續加嚴，不斷壓縮老舊汽機車的生存空間。

(中國時報)