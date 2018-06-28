綠轟柯故意 藍諷拍到馬腿

維安停課惹議，害總統被罵翻，綠營不滿，怒批柯文哲是故意的，對此，柯頗為無奈。（陳怡誠攝）

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中國時報
／台北報導

蔡英文總統29日將出席三軍6校聯合畢業典禮，北投警分局為維安，擴大交通管制範圍，建議周邊學校停課，小英遭批「好大的官威」，儘管北市府火速改口不停課、不擾民，並縮小管制區，但事件迅速發酵，重創蔡政府形象。民進黨議員不滿炮轟，柯文哲根本是陷總統於不義，「這不是故意，什麼叫故意？」

維安決策重創總統形象

為配合蔡英文到國防大學復興崗校區參加畢業典禮，周邊大規模交管、公車繞道，鄰近國小的結業式還一度延期，讓居民和家長十分火大，痛批蔡英文「擾民」。事後總統府、國安局撇清說不知情，市府則稱是市警局督察長、北投警分局、教育局科長決策，柯文哲和局長事前不知道。

民進黨議員簡舒培不滿說，既然特勤沒有下達指令，為何市府要雞婆、自作主張？把管制區弄得像皇帝出巡一樣，影響民眾觀感，根本是故意的，「難道總統有得罪你們嗎？為何要陷她於不義。」她也質疑，市府決策竟由一個督察長、科長決定，都不用通報高層，柯市府不是最講求SOP嗎？作法讓人匪夷所思。

市府改口不停課不擾民

「我代表民進黨議員跟文化國小師生道歉！」議員何志偉諷刺說，因為他沒把柯市府監督好，才會讓他們亂來。他狠酸，市府出包又不敢講清楚，這事件發酵至今，已對蔡英文造成嚴重傷害，現在就算釐清責任、道歉，總統府早被烙上一條疤痕，「柯文哲真不愧是創傷醫學部主任。」　國民黨議員汪志冰則認為，柯文哲與民進黨分手後，還是想和對方營造友好關係，在這事件上，柯文哲可能想拍小英馬屁，未料沒拍到屁股上，反而拍到腿上去了，最後弄巧成拙，扯了蔡政府後腿。她也質疑，這件事不太可能單純是市府的決策，不相信國安局沒有介入。

國民黨議員徐弘庭也說，他不相信市府中階單位就可以決定總統維安，國安局、市長和局長都不清楚，未免太奇怪，他認為柯文哲是賣小英面子，替總統府扛下這件事，讓北投警分局成為這場荒謬事件的斷點。

(中國時報)

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